Карантин в Москве: пропускной режим вводить не будут, но штрафами покарают если что

В Москве не будут вводить пропускной режим передвижения по городу. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

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«Огромное количество вопросов возникло в связи с планировавшимся введением пропусков для передвижения по городу. Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет», — приводятся слова Собянина.

Собянин добавил, что такой вопрос будет обсуждаться при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации или в случае роста количества нарушений домашнего режима.

Ранее сообщалось, что в Москве штрафы ждут предприятия и магазины, которые не выполнят требования о временной приостановке работы. Должностных лиц будут штрафовать от 30 до 40 тыс. рублей, юрлиц — от 200 до 300 тыс. рублей.

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Гражданам за нарушение режима изоляции будут выписывать штрафы в размере 4 тыс. рублей, а за повторное нарушение — штраф в 5 тыс. рублей. За нарушение режима изоляции и выезде в город на автомобиле москвичам светит штраф в размере 5 тыс. рублей. При этом законом предусматривается задержание транспорта нарушителя.

ВОЗ в марте объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, число зафиксированных в мире случаев заражения приблизилось к 1 млн, более 50 тыс. человек скончались.

В РФ зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев заболевания коронавирусом, 235 человек выздоровели, 30 человек умерли.

По инф. rosbalt.ru

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