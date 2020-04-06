Как сходить в магазин и не заразиться? Учимся у Елены Малышевой!

Знаменитая телеведущая и врач Елена Малышева показала, как ходит в магазин во время пандемии коронавируса. Она призвала россиян максимально обезопасить себя во время посещения супермаркета.

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Малышева надела респиратор и перчатки. Затем протерла влажными салфетками ручки тележки и ее полки. Телеведущая призвала оплачивать покупки бесконтактной банковской картой. Уже дома врач обработала содержимое пакетов дезинфицирующими салфетками. Овощи и фрукты помыла горячей водой. Многоразовую сумку для продуктов также протерла, а одноразовый пакет – выбросила.

Стол, на котором лежали продукты, ручки шкафчиков и холодильника Елена Малышева также обработала антибактериальными салфетками. После этого телеведущая протерла руки антисептиком.

По инф. argumenti.ru

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