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Как сходить в магазин и не заразиться? Учимся у Елены Малышевой!
По инф. argumenti.ru   
06 Апреля 2020 г.
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Знаменитая телеведущая и врач Елена Малышева показала, как ходит в магазин во время пандемии коронавируса. Она призвала россиян максимально обезопасить себя во время посещения супермаркета.

Как сходить в магазин и не заразиться? Учимся у Елены Малышевой!


Малышева надела респиратор и перчатки. Затем протерла влажными салфетками ручки тележки и ее полки. Телеведущая призвала оплачивать покупки бесконтактной банковской картой. Уже дома врач обработала содержимое пакетов дезинфицирующими салфетками. Овощи и фрукты помыла горячей водой. Многоразовую сумку для продуктов также протерла, а одноразовый пакет – выбросила.

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Наденьте обычные перчатки или хирургические Протрите влажными салфетками ручки тележки Сохраняйте дистанцию с другими людьми 4️ Оплачивайте покупки картами или бесконтактными мобильными системами 5️ Кнопки домофона и лифта нажимайте косточкой пальца 6️ Обработайте покупки дезинфицирующими салфетками 7️ Овощи и фрукты вымойте горячей водой 8️ Избавьтесь от пакета, в котором принесли продукты 9️ Протрите поверхности, к которым прикасались Вымойте руки с мылом или спиртосодержащими средствами Смотрите новое видео из цикла «Малышева объясняет» в IGTV и на моём YouTube-канале MALYSHEVA.LIVE #малышеваобъясняет #запродуктами #коронавирус #еленамалышева #житьздорово #здоровье

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)

Стол, на котором лежали продукты, ручки шкафчиков и холодильника Елена Малышева также обработала антибактериальными салфетками. После этого телеведущая протерла руки антисептиком.

По инф. argumenti.ru

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