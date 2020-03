Как плохая экология бьет по почкам? Больно!

Постоянный контакт с грязным воздухом связан с ухудшением здоровья почек, как показало исследование.

Проживание в областях с высоким уровнем загрязнений воздуха связано с увеличением риска развития болезней почек. Исследователи из Школы медицины при Университете Джонса Хопкинса в США полагают, что полученные ими данные особенно важны для жителей тех регионов, где уровень смога максимален. К таким странам, к примеру, относятся Индия и Китай. Давно доказано, что вдыхание грязного воздуха оказывает крайне негативное воздействие не только на лёгкие, но лишь несколько исследований касалось влияния вредных выбросов на почки, являющиеся фильтрами для крови.

Опубликованное Journal of the American Society of Nephrology исследование изучило информацию по 10 997 взрослых жителей 4 регионов США, за которыми наблюдали в течение 20 лет. Ученые оценивали ежемесячный средний уровень тонких дисперсных частиц в атмосфере, на основе домашних адресов добровольцев. Исследователи подчеркивают, что вредные частицы поступали из разных источников, включая выхлопные газы, промышленное производство и домашние источники вроде печей и каминов.

Установлено, что самое значительное воздействие тонких частиц связано с более высоким уровнем альбуминурии — маркера дисфункций почек — на момент начала исследования, а также с повышенным риском развития хронической почечной болезни в течение времени. Это еще одно подтверждение крайне негативного воздействия грязного воздуха на здоровье человека.

