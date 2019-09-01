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К немощным – с жестокостью: и инвалид в пеленке, и мужчина на голом полу

По инф. rosbalt.ru   
01 Сентября 2019 г.
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В доме престарелых в Орловской области инвалида завернули в пеленку вместо белья и положили на пол, пока его комнату обрабатывали от тараканов.

К немощным – с жестокостью: и инвалид в пеленке, и мужчина на голом полу

В СК РФ начали доследственную проверку о нарушении прав инвалида и дадут правовую оценку действиям должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения прав и законных интересов инвалидов и престарелых людей.

Ранее в соцсети появилось видео из Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов, где видно, как полураздетый беспомощный мужчина лежит на голом полу. По палате ходят сотрудники учреждения. Они не обращают на инвалида внимания и не предпринимают попыток хотя бы подстелить под больного покрывало.

Губернатор Андрей Клычков пообещал принять кадровые решения из-за ситуации. В интернат была направлена комиссия проверяющих. «Безусловно это вопиющая ситуация, и за это должны ответить лица, допустившие такое отношение. Будут приняты решения об увольнении», — отметил Клычков, слова которого приводит Newsorel.ru.

Не всегда должным образом относятся к постояльцам и пациентам в социальных и медицинских учреждениях. Такие истории на слуху, есть они и у нас:

Вопиющее равнодушие проявляется к людям все чаще и чаще. Понимая, что озлобленность сотрудников может идти, в том числе и от порой невыносимых условий, в которых они иногда вынуждены работать, все-таки хочется призвать профессионалов к человечности. Вы точно не на тех срываетесь, господа!..

По инф. rosbalt.ru

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