Старушка умерла на скамейке возле больницы. Врачи? Помочь отказались...

Пожилая жительница Севастополя скончалась на скамейке возле городской больницы, не получив никакой помощи от медиков. (Как же так? Ведь врачи должны спасать жизни, а на деле... равнодушие и попустительство... прим. МГ.)

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По информации волонтеров, у бездомной женщины была травма ног, с которой она попала в хирургическое отделение другой больницы. После выписки женщине были нужны перевязки, но делать их было некому, поэтому незажившие раны нагноились.

В приемном покое городской больницы женщину не приняли. Медики также отказались по просьбе горожан вызвать «скорую», сказав, что «не имеют права» это делать. Очевидцы вызвали «скорую помощь» самостоятельно, однако та приехала только через час, а за это время женщина скончалась на скамейке в 50 метрах от больницы. Об этом сообщили волонтеры движения «Сердце Севастополя».

По словам одной из очевидиц, сотрудники больницы видели пенсионерку еще с утра, но не оказали ей никакой помощи. При этом установлено, что у больной были все необходимые документы — паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

В ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Также свою проверку проводит местный департамент здравоохранения.

Что же происходит с нашим здравоохранением, если подобные вещи происходят? Откуда такое равнодушие? Ведь если человек бездомный, то это все равно человек. А тем более, и документы все с собой были у женщины... Нет, так нельзя вести себя медикам, ведь человеческая жизнь - самое ценное в этом мире. Только вот многие ли это понимают? ...

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По инф. rosbalt.ru

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