Израильские археологи нашли необычный храм XII века до нашей эры

Израильские археологи рассказали о найденных ими руинах храма Ханаанской эпохи на месте поселения бронзового века Лахиш в районе израильского города Кирьят-Гат.

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Соответствующее исследование опубликовал профессор Йосеф Гурфинкель вместе с группой археологов из еврейского университета в Иерусалиме, передает РИА «Новости» со ссылкой на Управление древностей Израиля.

По словам ученого, аналогичные храмы удается обнаружить раз в тридцать-сорок лет. Каждая такая находка «позволяет по-новому взглянуть на то, как этот регион жил в древности».

В храме археологи также обнаружили две небольшие бронзовые статуи, изображающие языческих богов- кузнецов, ювелирные изделия, бронзовые топоры, кинжалы и даже позолоченную емкость для жидкостей с надписью «Рамзес II». Вокруг храма располагалось большое поселение бронзового века.

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По инф. rosbalt.ru

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