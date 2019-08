Испанский король на пенсии перенес операцию на сердце

Хуан-Карлос, оставивший пять лет назад испанский престол сыну Фелипе, перенес операцию на сердце. Ее сделали в мадридской частной клинике Quirónsalud.

Чтобы восстановить кровоток в артериях, медики трижды провели бывшему монарху аортокоронарное шунтирование.

Сейчас 81-летний Хуан-Карлос находится в палате интенсивной терапии. Пациента навестили король Фелипе со своей матерью и женой экс-короля Софией.

