Инопланетяне точно существуют. В этом уверена первая британская женщина-астронавт

Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel. (Давайте не будем сразу крутить пальцем у виска. Во-первых, возможно, Шарман всего лишь пошутила. А во-вторых, ведь на пустом месте не появляются слухи, что мы не одни во Вселенной. Но прямых доказательств этого нет, как, впрочем, и обратных. - прим. МГ.)

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Как заявила Шарман в интервью газете The Observer, инопланетяне «несомненно существуют». По ее словам, во Вселенной «должны быть все возможные формы жизни».

При этом Шарман считает, что инопланетные формы жизни могут состоять не из углерода и азота, как живые организмы на Земле, а из других химических соединений. По ее мнению, они могут находиться на Земле, но быть незаметными для людей.

Хелен Шарман принимала участие в космической миссии на станции «Мир» в 1991 году. В настоящее время 56-летняя исследовательница и химик работает в Имперском колледже Лондона.

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По инф. rosbalt.ru

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