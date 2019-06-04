А может всё-таки в космонавты?

Большинство — 74% — опрошенных ВЦИОМ россиян считают, что профессия космонавта будет востребованной в России. Противоположного мнения придерживается 21%.

При этом наиболее оптимистично на будущее космической профессии смотрит поколение 40-летних и респонденты от 60-ти и старше — по 77%. Меньше остальных в востребованности космонавтов в будущем уверены 30-летние — 69%.

В детстве стать космонавтом мечтали 13% респондентов, а 21% опрошенных известно, что быть космонавтами мечтали их друзья и знакомые. Оказалось также,что больше всего мечтало о космосе поколение 40-летних: 22% опрошенных в возрасте 40-49 лет, а среди мужчин — 32%.

Нынешняя молодежь (18-29 лет) больше мечтала о космосе, чем «поколение Юрия Гагарина» (старше 60 лет): 16% и 7% соответственно.

Среди родителей о желании своего ребенка стать космонавтом сказали 8%.

Более трети — 38% — опрошенных сказали, что и сейчас хотели бы поучаствовать в конкурсе по отбору кандидатов в космонавты, среди молодых мужчин до 30 лет — 58%, и том числе 26% выразили твердое намерение участвовать в отборе.

Среди опрошенных родителей 56% предложили бы поучаствовать в таком конкурсе своим детям или рассмотрели бы эту возможность в семье. Значительно чаще остальных (79%) такие ответы давали молодые родители в возрасте до 30 лет.

Старшие поколения нашей страны законно гордятся былыми успехами в покорении космоса, и вполне на законных основаниях, ведь СССР был во многих отношениях в космосе первым. То, что происходит в "Роскосмосе" сейчас, больше напоминает пустые слова и бахвальство. Недавно глава корпорации Дмитрий Рогозин и вовсе заявил, что причиной многих аварий ракетно-космической техники являются человеческие ошибки, а сама техника надежная. Таким образом, ценность кадров он явно поставил под вопрос... Эксперты считают, что текущие задачи по развитию космической отрасли в стране не выполняются, да ещё и к ним постоянно прибавляются новые. Например, до сих пор не запущена половина спутников для народного хозяйства.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .



По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ