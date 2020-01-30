Грузия ждет от России миллионы евро. Припоминает изгнание своих граждан!

РФ до сих пор не выплатила компенсацию в размере 10 млн евро депортированным в 2006 году грузинским гражданам. Об этом заявила на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Она напомнила, что Россию обязал выплатить эту сумму Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), и призвала страну «выполнить свои обязательства». Совет Европы должен заставить Москву выполнить решение суда, добавила Зурабишвили, передает ее пресс-служба.

В сентябре комитет министров СЕ предупредил Россию, что крайним сроком выплаты было 30 апреля 2019 года, поэтому наряду с компенсацией российские власти должны выплатить проценты.

Напоминаем, что российско-грузинские отношения сейчас накалены. В этой стране политики любят "образ врага" в лице России, ссылаясь на ее козни. В конце прошлого года, например, вспыхнула антироссийская риторика по внутригрузинскому, в общем-то, политическому поводу. Ну а Кремль, который не упускает случая щелкнуть по носу неподконтрольные республики бывшего СССР - с удовольствием подхватил игру, запретив полеты российских авиакомпаний в эту традиционно любимую туристами страну. Естественно, политические дрязги имеют лишь косвенное отношение к реальным давним отношениям между народами (в которых хватает оголтелых националистов по обе стороны границы, к сожалению).



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По инф. rosbalt.ru

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