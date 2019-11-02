Грустная смерть слона: катал туристов до изнеможения…

На Шри-Ланке молодой слон не выдержал нагрузки и умер от усталости, сообщает The Daily Mail. Он катал туристов в жару на сафари неподалеку от Сигирии.

В сети появилось видео погибшего слона. На нем 18-летний Канакота лежит на земле, к его ногам прицеплены специальные кандалы. В дождь местные жители накрывают животное простыней и отдают ему дань уважения. Канакота умер 16 октября.

Зоозащитники утверждают, что слон успел перенести три группы туристов. При этом погонщик постоянно бил животное анкусом − специальным металлическим копьем с острым крюком на конце. Таким изобретением пытаются их контролировать.

Незадолго до своей смерти Канакота участвовал в параде слонов. Во время таких мероприятий животных одевают в яркие наряды, нагружают весом и заставляют ходить по многолюдным улицам. После праздника слонов возвращают в загоны, а затем заставляют катать приезжих путешественников.

Активисты заявляют, что остановить истязания животных могут только туристы, которые откажутся от таких «развлечений». До этого момента слоны продолжат умирать.

За часовую поездку с Канакотой путешественники заплатили по $30 каждый.

По оценкам Всемирной службы защиты животных, сейчас в Азии около 3 тыс. слонов работают в индустрии развлечений. Из них 77% терпят жестокое обращение.

Правоохранители начали расследовать обстоятельства гибели слона Канакоты.

Люди (во всем мире!) часто очень жестоки к животным, это факт. Вот еще свидетельства совершенно безнравственного отношения к "братьям нашим меньшим":

Polit.ru

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