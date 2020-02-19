ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для младших школьников
По инф. rosbalt.ru   
19 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Госдума приняла в третьем чтении закон о бесплатном питании для учеников младших классов общеобразовательных школ.

Ученики младших классов получат горячее питание по инициативе Путина

Законом предусматривается организация горячего питания для учеников с 1 по 4 классы школ. Школьников будут кормить бесплатным обедом, включая горячий напиток, не менее одного раза в день. Платить за обеды будут из местных бюджетов при поддержке федерального. Как сообщили в Госдуме, на эти цели потребуется 40 млрд рублей.

Полностью обеспечить школы горячим питанием удастся только к 1 сентября 2023 года. Кормить всех младшеклассников бесплатно предложил в своем нашумевшем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 