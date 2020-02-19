Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для младших школьников

Госдума приняла в третьем чтении закон о бесплатном питании для учеников младших классов общеобразовательных школ.

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Законом предусматривается организация горячего питания для учеников с 1 по 4 классы школ. Школьников будут кормить бесплатным обедом, включая горячий напиток, не менее одного раза в день. Платить за обеды будут из местных бюджетов при поддержке федерального. Как сообщили в Госдуме, на эти цели потребуется 40 млрд рублей.

Полностью обеспечить школы горячим питанием удастся только к 1 сентября 2023 года. Кормить всех младшеклассников бесплатно предложил в своем нашумевшем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.

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