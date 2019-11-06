Госдума дает «зеленый свет» возвращению вытрезвителей

Госдума приняла в первом чтении законопроект о возрождении в России вытрезвителей. Идея (мы о ней уже писали) явно неоднозначная и вызовет немало споров... но она уже готова стать законом.

Законопроектом предлагается передать соответствующие полномочия на региональный и муниципальный уровни без финансирования из федерального бюджета. Предполагается, что вытрезвители будут создавать на базе частно-государственного партнерства. Отметим, сейчас вытрезвители работают в 20 регионах, но фактически они действуют вне закона.

Доставлять в вытрезвитель предлагается лиц в состоянии опьянения, в том числе наркотического или токсического, которые «утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Депутаты также наделили полицейских правом доставлять пьяных в вытрезвители, сейчас они могут отвезти их только в больницу.

В настоящее время по причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тыс. граждан, в основном в трудоспособном возрасте, в том числе от переохлаждения на улицах 8-10 тыс. человек, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Кстати, о пьянстве:

По инф. rosbalt.ru

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