Горе-мамашка едва свою 2-летнюю дочку не задушила

В городе Тихвин задержана женщина, которая чуть не убила свою двухлетнюю дочь. Трагедии удалось избежать лишь чудом: мать от ребенка оттащил дедушка ребенка.

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Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, женщина была пьяна. Она бросила девочку на пол и стала сдавливать ей шею коленями.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство малолетнего». В Следственном комитете по Ленобласти полагают, что женщина испытывала к дочери неприязнь и планировала лишить девочку жизни.

При нападении малышка не пострадала. Сейчас ее передали родному отцу (родители девочки развелись вскоре после ее рождения). Мать находится в изоляторе. В ближайшее время ей будут избирать меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте.

Увы, но есть женщины, которым дети совсем не нужны, материнский инстинкт у них отсутствует напрочь. Как правило, это женщины из беднейших, маргинальных слоев общества (а еще - совсем юные дурочки, сами, по сути, дети). Но ни бедность, ни глупость - не могут быть оправданием подобному поведению.

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