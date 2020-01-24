За сто секунд до «ядерной полуночи»

Символические стрелки часов Судного дня, показывающих, как близко мир находится к ядерному катаклизму, перевели вперед на 20 секунд. Теперь до «ядерной полуночи» остается 100 секунд — это самое близкое к Судному дню время за всю историю часов, подчеркивается в заявлении организации «Бюллетень ученых-атомщиков».

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Ученые демонстрируют таким образом степень напряженности международной обстановки и ядерную угрозу для мира с 1947 года. В последние годы стрелки переводились только вперед. В 2018 и 2019 годах часы Судного дня находились в двух минутах от полуночи. Такое же время они показывали в 1953 году после первого испытания водородной бомбы.

Самым спокойным временем был 1991 год, когда до «ядерного катаклизма» оставалось 17 минут.

В качестве причин нынешнего критического показателя ученые называют рост ядерной угрозы, опасность серьезных климатических изменений и рост дезинформации в киберпространстве. Кроме того, ученые подчеркнули, что «влиятельные лидеры» разрушают международные соглашения с жесткими режимами контроля, которые являются самыми эффективными методами сдерживания угроз.

Мы часто пишем о возможной ядерной войне, потому что разговоры о её возможности идут часто... это и неудивительно: во всем мире возобновилась гонка вооружений. Плюс к этому стоит добавить глобальное потепление, из-за которого климат стремительно меняется во всем мире. В ближайшее десятилетие, скорее всего, будут перманентно происходить экологические бедствия, в результате которых города и страны станут не так уж и пригодны для жизни. Люди переживают за экологию и беспрестанно выходят на митинги и пикеты. Это значит, что шанс спасти мир еще есть. Пока еще...



По инф. rosbalt.ru

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