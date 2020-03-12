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Голливудского продюсера отправили в тюрьму за сексуальное насилие... на целых 23 года!
По инф. rosbalt.ru   
12 Марта 2020 г.
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Суд вынес приговор голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну. Его приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие.

Вайнштейну потребовалась госпитализация через несколько часов после приговора

Его признали виновным по двум из пяти пунктов обвинения, в том числе в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Так, Харви обвинили в изнасиловании женщины в отеле в 2013 году, а также в сексуальных домогательствах к другой женщине в его квартире в 2006 году.

Через несколько часов после вынесения приговора Вайнштейну понадобилась помощь медиков из-за болей в груди. Вайнштейн был направлен в госпиталь Bellevue на Манхэттене. Предположительно, он останется в больнице по меньшей мере на ночь.

Напомним, ранее Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Сам Вайнштейн отрицал обвинения, однако его уволили из его же компании, а также завели в отношении продюсера несколько уголовных дел.

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По инф. rosbalt.ru

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