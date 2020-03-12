Голливудского продюсера отправили в тюрьму за сексуальное насилие... на целых 23 года!

Суд вынес приговор голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну. Его приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Его признали виновным по двум из пяти пунктов обвинения, в том числе в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Так, Харви обвинили в изнасиловании женщины в отеле в 2013 году, а также в сексуальных домогательствах к другой женщине в его квартире в 2006 году.

Через несколько часов после вынесения приговора Вайнштейну понадобилась помощь медиков из-за болей в груди. Вайнштейн был направлен в госпиталь Bellevue на Манхэттене. Предположительно, он останется в больнице по меньшей мере на ночь.

Напомним, ранее Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Сам Вайнштейн отрицал обвинения, однако его уволили из его же компании, а также завели в отношении продюсера несколько уголовных дел.

По сходной теме:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...