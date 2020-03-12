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Дело о домогательствах Пласидо Доминго: появились кое-какие интересные подробности
По инф. rosbalt.ru   
12 Марта 2020 г.
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Как минимум десять женщин стали жертвами сексуального домогательства со стороны 79-летнего оперного певца Пласидо Доминго. Инциденты имели место в период с 1986 года, когда он был назначен художественным консультантом, и до октября 2019 года, когда он покинул этот пост.

Вскрылись новые подробности дела о сексуальных домогательствах Пласидо Доминго

Женщины обвинили певца в «неподобающем поведении». Было проведено расследование, которое иниицировала опера Лос-Анджелеса. Следователи опросили 44 человека, включая десять предполагаемых жертв, руководство оперы и самого Пласидо Доминго. Они признались, что отказывались сообщать о поведении Доминго из-за его важности и влиятельности.

По словам жертв, певец «вел себя неподобающе, переходя от флирта к сексуальным достижениям, как на своем месте работы, так и вне его стен». В то же время оперативники не нашли никаких доказательств шантажа или репрессий против какой-либо женщины.

Сам Доминго сотрудничал со следствием и давал добровольные показания. Он отрицал любые обвинения, утверждая, что все его отношения с женщинами происходили по обоюдному согласию. Певец также извинился перед обвинившими его женщинами, хотя обвинения в домогательствах не признал.

Мы подробно рассказывали об этом скандале, коснувшемся знаменитого тенора. Напомним заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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