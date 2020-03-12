Дело о домогательствах Пласидо Доминго: появились кое-какие интересные подробности

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
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Как минимум десять женщин стали жертвами сексуального домогательства со стороны 79-летнего оперного певца Пласидо Доминго. Инциденты имели место в период с 1986 года, когда он был назначен художественным консультантом, и до октября 2019 года, когда он покинул этот пост.
Женщины обвинили певца в «неподобающем поведении». Было проведено расследование, которое иниицировала опера Лос-Анджелеса. Следователи опросили 44 человека, включая десять предполагаемых жертв, руководство оперы и самого Пласидо Доминго. Они признались, что отказывались сообщать о поведении Доминго из-за его важности и влиятельности.
По словам жертв, певец «вел себя неподобающе, переходя от флирта к сексуальным достижениям, как на своем месте работы, так и вне его стен». В то же время оперативники не нашли никаких доказательств шантажа или репрессий против какой-либо женщины.
Сам Доминго сотрудничал со следствием и давал добровольные показания. Он отрицал любые обвинения, утверждая, что все его отношения с женщинами происходили по обоюдному согласию. Певец также извинился перед обвинившими его женщинами, хотя обвинения в домогательствах не признал.
Мы подробно рассказывали об этом скандале, коснувшемся знаменитого тенора. Напомним заголовки:
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