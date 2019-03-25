Взгляд со стороны: попасть в "силовики" — и не сломаться

"В путинской России все больше молодых людей хотят стать блюстителями порядка. Но работа, которая ждет их в полиции или в службе исполнения наказаний, - не для нежных созданий", - пишет журналистка немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Керстин Хольм.
"Чем сильнее ухудшаются финансовые перспективы в России, тем привлекательнее для молодых людей становится карьера в военной форме, - отмечает автор статьи. - В то время как более состоятельные семьи стремятся обеспечить своим детям руководящие позиции в государственных предприятиях, семьи с меньшим достатком все чаще задумываются о должности в органах государственной безопасности. Военнослужащих и блюстителей порядка падающие доходы в стране затрагивают так же мало, как и повышение пенсионного возраста".
Высшие учебные заведения при госорганах дают солидное образование в сфере юриспруденции и информационных технологий. Одним из них является Владимирский юридический институт ФСИН России, пишет издание.
"Лишь те выпускники, кому удалось построить карьеру в другой сфере, захотели рассказать о своем образовании и профессиональном опыте. Их работающие коллеги, преподаватели и студенты избегали контакта с прессой", - отмечает журналистка. Так, "Владимир Слинченко, сменивший работу в службе исполнения наказаний на бизнес, жалуется на моральное разложение преподавательского состава института и условия владимирской тюрьмы", передает Хольм. "Осужденных за грабежи и убийства заключенных, с которыми он имел дело, он описывает в большинстве своем как прожженных рецидивистов. (...) Общая душевая на голой земле была для Слинченко таким же шоком, как и роскошная камера одного "вора в законе" - с холодильником, телевизором и деликатесами", - говорится в статье.
"Женщинам обучаться в институте особенно трудно, говорит бывшая сотрудница полиции Елена Зиновьева, работающая сегодня помощницей судьи во Владимире. (...) Она гордится тем, что выдержала физические трудности обучения. (...) В том, что российские судьи редко выносят оправдательные приговоры, она не видит проблемы, - отмечает Хольм. - В случае с преступниками, связанными с наркотиками, она не имеет ничего против смертной казни. На Западе, по ее словам, слишком много говорят о правах человека и слишком мало об обязанностях".
При этом, продолжает журналистка, жестокость системы затрагивает и своих. "Анна, закончившая институт с отличием, работала в СИЗО и уволилась из-за того, что над ней издевались как над "новенькой". Большинство ее однокурсников также бросили эту работу среди морально сломленных коллег, говорит она", - пишет издание.
Нелли Шишова, также закончившая институт, перешла на сторону защиты и сегодня работает адвокатом. "Она работала следователем в отделе экономической безопасности и вышла замуж за своего начальника, - повествует издание. - Когда пять лет назад он потребовал объяснений от сотрудника, получившего деньги от одного предпринимателя, тот заключил сделку со следствием и обвинил Шишова. Ее мужа приговорили к 7,5 годам колонии и денежному штрафу в размере 33 тыс. евро только на основании показаний арестованного коллеги без представления стороной обвинения доказательств, аудиозаписей и конфискованных денег, говорит Шишова. По ее словам, это распространенная схема". Один из ее бывших однокурсников сказал, что она должна радоваться тому, что ее мужу не подкинули наркотики, передает Хольм.
Шишов отбывает наказание в специальной колонии для бывших сотрудников МВД. "Нелли Шишова знает, что в России растет количество специальных тюрем для госслужащих. Всех, кто хочет стать блюстителем порядка из-за бюджетного обеспечения, она предупреждает об опасности того, что они, как и ее муж, могут потерять все", - пишет издание.
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