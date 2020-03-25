Гарик Сукачёв: «Берегите бабушек, мойте руки и не паникуйте!»

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Один из самых востребованных артистов России Гарик Сукачёв выступил в Инстаграме с призывом беречь своих бабушек и дедушек. В процессе обращения к россиянам из собственной ванной комнаты Гарик тщательно мыл руки с мылом.
Зачитав пару переиначенных строчек из своей легендарной песни про бабушку, Сукачёв перешел на прозу:
— Дорогие друзья! Сейчас началась большая эпидемия коронавируса. Все вы это знаете. Поэтому чаще мойте руки. Заботьтесь о ваших бабушках и дедушках, потому что эта часть населения наиболее подвержена этой опасности. И также маленькие дети надо, чтобы мыли руки всегда. В аптеках есть средства гигиены. Обязательно покупайте их. И мойте руки всегда: приходя домой, уходя из дома, перед едой, конечно же. В общем, берегите свое здоровье, берегите ваших бабушек и дедушек!
Министерство здравоохранения РФ в тандеме с Минкомсвязи создало специальный веб-сервис по коронавирусу. Сервис доступен всем, кто зарегистрирован на Едином портале госуслуг, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Польша выдала России директора компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат», совладельца торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса нового типа было решено дать поручение региональным властям закрыть кинотеатры, ночные клубы, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры по всей России. Кроме того, оперштаб выступил с требованием запретить кальяны в барах и ресторанах. Санаторно-курортное лечение также приостанавливается.
Пандемия коронавируса внесла жесткие коррективы в спортивные события. Турниры отменяются во всем мире, огромные спортивные комплексы уходят на карантин. На этом фоне ярким пятом смотрится продолжающийся чемпионат Беларуси по хоккею. По словам защитника сборной страны Степана Фальковского, «паники никакой нет».
47-летняя французская певица и актриса Ванесса Паради, долгое время состоявшая в отношениях с Деппом, мать его детей, в очередной раз заступилась за Джонни. Которого бывшая жена, актриса Эмбер Херд, обвинила в изощренном домашнем насилии.
Чтобы обеспечивать нашу комфортную жизнь, на свете много работает промышленных предприятий. Есть они и в России, конечно. Так или иначе, промышленные структуры оказывают влияние на всё, что окружает их территорию: на водные источники, землю и воздух. Вокруг промплощадок и иных объектов могут существовать санитарно-защитные зоны. Их размер и рамки определяются на основании СанПиН. Защитная зона отделяет от предприятий жилые дома и коттеджные застройки, а также территории отдыха людей, санатории, курорты, садоводческие кооперативы и т.д.
Карантин по поводу коронавируса опустошил улицы городов. Активность миллионов людей во всем мире перешла в онлайн. Сайты самой разной направленности переживают небывалый наплыв посетителей: кто-то работает дистанционно, кто-то смотрит кино, кто-то читает книги. Однако наибольшее оживление переживают игровые ресурсы, в первую очередь сетевые сражения. Вместе с ними необычайно оживились и электронные системы платежей, поскольку виртуальные игры – это особый мир со своей внутренней экономикой. Прямо сейчас в онлайн-пространстве пролетают такие суммы и на такие цели, что нормальному российскому пенсионеру трудно в это поверить.
Один из самых востребованных артистов России Гарик Сукачёв выступил в Инстаграме с призывом беречь своих бабушек и дедушек. В процессе обращения к россиянам из собственной ванной комнаты Гарик тщательно мыл руки с мылом.
Работники медицинских учреждений страдают от нехватки масок и других средств индивидуальной защиты на фоне эпидемии коронавируса. Такие данные следуют из опроса среди медиков, проведенного в Instagram инфекционистом Дарьей Паниевой.
Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и хранении оружия. Об этом 24 марта сообщила объединенная пресс-служба судов города.
В Петербурге пациенты с онкозаболеваниями вынуждены ездить за лекарствами в стационар, несмотря на риски заражения коронавирусной инфекцией нового типа. О проблеме рассказала «Доктору Питеру» собеседница Ольга, чей папа с раком простаты попал в больницу и не может получить лекарства. (Нет, в здравоохранении происходит все-таки полная неразбериха, ничем другим ситуацию и объяснить нельзя. - прим. МГ.)
В Красноярском крае ищут женщину, которая подозревается в убийстве своего ребенка-младенца. Об этом сообщает Следственный комитет, возбудивший уголовное дело по ст. 106. "Убийство матерью новорожденного ребенка".
С началом весны, в период интенсивного таяния снега возникает опасность протечки домашней кровли. Эта проблема поистине многогранна. Поток льющейся с крыши воды разрушает внутренние помещения и мебель, но даже медленное, почти незаметное проникание влаги в дом приводит к разрушению всего здания и способствует возникновению грибка, который негативно воздействует на здоровье людей и отличается крайней живучестью.
В последние годы в нашей стране наблюдается устойчивая тенденция: люди, уставшие от бетонных многоквартирных высоток, перебираются жить в частные дома. Это подтверждает и официальная статистика, показывающая, что спрос на земельные участки под жилищное строительство ежегодно растет. Жизнь в частном доме, безусловно, имеет множество положительных сторон, однако стоит помнить и о возможных трудностях. Зачастую участки под ИЖС не имеют стационарного водопровода, так что для комфортной жизни в частном доме придется самому позаботиться об обустройстве автономного водоснабжения.
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