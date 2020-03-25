Гарик Сукачёв: «Берегите бабушек, мойте руки и не паникуйте!»

Один из самых востребованных артистов России Гарик Сукачёв выступил в Инстаграме с призывом беречь своих бабушек и дедушек. В процессе обращения к россиянам из собственной ванной комнаты Гарик тщательно мыл руки с мылом.

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Зачитав пару переиначенных строчек из своей легендарной песни про бабушку, Сукачёв перешел на прозу:

— Дорогие друзья! Сейчас началась большая эпидемия коронавируса. Все вы это знаете. Поэтому чаще мойте руки. Заботьтесь о ваших бабушках и дедушках, потому что эта часть населения наиболее подвержена этой опасности. И также маленькие дети надо, чтобы мыли руки всегда. В аптеках есть средства гигиены. Обязательно покупайте их. И мойте руки всегда: приходя домой, уходя из дома, перед едой, конечно же. В общем, берегите свое здоровье, берегите ваших бабушек и дедушек!

По инф. sobesednik.ru

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