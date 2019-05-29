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"Гаишники" предложили план по увеличению штрафов злостым нарушителям. Поддержим?
По инф. rosbalt.ru   
29 Мая 2019 г.
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ГИБДД выступило с инициативой увеличивать сумму штрафа за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией. Как пояснил замглавы ведомства Александр Быков, сейчас многие нарушители относятся к штрафам как к «плате за проезд». С этим действительно надо что-то делать: в стране ежемесячно гибнут тысячи людей в результате ДПП...

"Гаишники" предложили план по увеличению штрафов злостым нарушителям. Поддержим?

По словам Быкова, каждый год количество зафиксированных видеокамерами нарушений ПДД, возрастает на 10%. Данный факт, указал он, свидетельствует о том, что штрафы для нарушителей не выполняют свою функцию. Если же штрафы за повторные нарушения будут возрастать, то нарушений станет меньше, уверены в ГИБДД. Быков считает, что если нарушитель будет знать, что за новые нарушения придется платить больше — то и восприятие штрафов изменится.

По инф. rosbalt.ru

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