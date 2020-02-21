Французы продолжают борьбу против пенсионной реформы

В Париже и других городах Франции в четверг проходят многотысячные митинги противников пенсионной реформы, которая подразумевает повышение возрастного порога для выплаты полных пенсий.
По данным французского МВД, по всей стране на улицы вышли не менее 92 тыс. человек, а в Париже протестный марш собрал 7,2 тыс. участников.
Однако, несмотря на свою масштабность, волна народного возмущения была меньше, чем две недели назад (121 тыс. человек по всей стране,15,2 тыс. — в столице).
Как и прежде, протестующие — представители разных специальностей — требовали сохранить профессиональные льготы и отменить ряд нововведений правительства.
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Жители Франции встретили грядущие коррективы пенсионного законодательства протестами. Согласно требованиям реформы, французы все так же будут выходить на пенсию в 62 года, но, чтобы получать выплаты в полном размере, им нужно будет отработать два дополнительных года — до 64 лет. Также власти отменяют льготы, в частности ранний выход на пенсию.
Профсоюзы ранее вывели на акции против реформы пенсионной системы сотни тысяч человек. Власти отвечали на критику забастовщиков пояснениями о том, что нововведения должны защитить малообеспеченных с низкими пенсиями: аграриев, торговцев и ремесленников.
Очевидно, что происходящее во Франции - имеет ту же самую природу, что и прошлогоднее повышение пенсионного возраста в России. Вот только события развиваются по совершенно разным сценариям: властям РФ не было никакого резона беспокоиться - население немного поволновалось (мы освещали этот процесс), но смирилось со своей участью.
В ответ на протесты, французский премьер-министр Эдуар Филипп заявил о готовности к смягчению пенсионной реформы: он пообещал, что она не затронет рожденных до 1975 года, а повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет произойдет только в 2027 году. Однако это не остановила активистов, протесты продолжаются уже две недели.
«Министр пенсий» — верховный комиссар по пенсионной реформе Жан-Поль Делевуа ушел с поста. Причиной стал конфликт интересов, чиновник совмещал работу в правительстве страны с негосударственной. Верховный комиссар «подал в отставку, чтобы не препятствовать работе исполнительной власти», отмечается в сообщении BFM-TV. Сам Делевуа признал, что сделал ошибку, заявив, что отвечает за то, что не следовал критериям «сурового закона ответственности, образцовости и прозрачности». «Моя ошибка состояла в досадном легкомыслии», — пояснил он.
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