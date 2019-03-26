Сильнее любого шторма: Федор Конюхов борется со стихией в Тихом океане

Знаменитый путешественник Федор Конюхов оказался в непростых условиях на своей весельной лодке из-за мощного шторма. Он постоянно поддерживает связь со своими родными с помощью спутникового телефона. Судя по последним данным, смельчаку удалось пережить сильнейший шторм в его жизни.

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Ещё в декабре Конюхов отправился в очередное кругосветное путешествие. Ранее друг путешественника Вадим Цыганов поведал о том, что смельчак находится у берегов Южной Америки.

Каждый час они переписывались с помощью специальной системы BySky. Во время шторма Конюхов пристегнул себя к лодке, чтобы не выпасть за борт. «Тяжелый шторм, на границе с ураганом» создавал реальную опасность для жизни путешественника, но сейчас ветер утих. Однако метеослужбы предупреждают, что в ближайшие дни ожидаются новые природные буйства, так что Конюхову придётся целую неделю бороться со стихией.

Впрочем, для своего шестого кругосветного путешествия Конюхов отлично подготовился. Его 9-метровую лодку спроектировал профессиональный дизайнер из Великобритании. В ней есть водонепроницаемые отсеки для еды и несколько независимых источников энергии. К тому же на судне целых два разных спутниковых телефона и другие аппараты для связи.

Нет ничего удивительного в такой хорошей подготовке: у Конюхова огромный опыт за спиной, о котором могут помнить наши читатели. Наград и всяческих медалей у него немало, да и достижениями Конюхов может с лёгкостью похвастаться. Он стал первым в мире человеком, которому удалось достичь пяти полюсов Земли. Он в одиночку пересек Атлантический океан на обычной гребной лодке, поставив ещё один мировой рекорд. На счету Конюхова немало кругосветных путешествий, в том числе на воздушном шаре, ему покорились горные вершины всех частей света.

Одиночке-путешественнику исполнилось 67 лет, но он не бросил своё любимое дело и вновь отправился в сложнейшее кругосветное плавание.

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