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Есть предварительные итоги года для российских миллиардеров: все богатеют да богатеют!..
По инф. rosbalt.ru   
03 Ноября 2019 г.
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Совокупное состояние богатейших россиян за январь—сентябрь текущего года увеличилось на $37,12 млрд, посчитали эксперты. Порадуемся за богатеньких буратин (а что еще остается?!)

Российские миллиардеры разбогатели еще сильнее

  • Информацию обобщило РИА «Новости» на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Первую строчку рейтинга сохранил за собой один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, состояние которого с начала года приросло на $6,72 млрд до $26,3 млрд. На втором месте удержался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (плюс $4,5 млрд, $23,9 млрд). А вот совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сумел на сей раз переместиться с пятого места (месяц назад) на третью позицию, — его капитал увеличился на $4,33 млрд и достиг $20,4 млрд.

  • Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. Среди 500 богатейших людей мира — 23 россиянина.

Ранее в октябре стало известно, что за год число долларовых миллиардеров в РФ возросло до 110 человек (было — 74). За этот же период количество долларовых миллионеров увеличилось со 172 тыс. до 246 тыс. человек. Эти данные содержались в обзоре исследовательской структуры Credit Suisse Research Institute.

  • Оказалось, что 10% самых богатых россиян контролируют 83% всего личного благосостояния в стране. Этот показатель — выше, чем в США (76%). Опережает Россия и Китай, где на долю 10% богатейших граждан приходится 60% личного благосостояния всей страны.

При этом средний уровень богатства на душу взрослого человека вырос в РФ за год на 37% — с $19 тыс. 997 до $27 тыс. 381.

Позже журнал Forbes представил обновленный рейтинг самых богатых жительниц России. Лидирует в нем по-прежнему супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Предпринимательница, возглавляющая компанию Inteco, имеет на своем счету $1,2 млрд.

Миллиардным ($1 млрд) является состояние и гендиректора интернет-магазина Wildberries (WB) Татьяны Бакальчук.

В список впервые попала жена главы банка «Россия» Юрия Ковальчука, которого СМИ называют близким президенту Владимиру Путину, Татьяна. Женщина заработала не менее $600 млн как одна из владельцев «Большого дома 9» — структуры, которая опосредованно имеет крупный пакет в страховщике «СОГАЗ».

В первой пятерке также оказались бывшая жена предпринимателя Дмитрия Рыболовлева Елена с $600 млн и член совета директоров «Прогресс капитала» Ольга Белявцева с $550 млн.

...Как во всему этому относиться? У вас есть выбор позиции - например, "все эти деньги нажиты неправедным путем", "отобрать и поделить", "всех за решетку". Уже пробовали (и не только в России) - не очень получается. Нет, буржуев, конечно, можно раскулачить да порасстреливать - да только вот общества, построенные в итоге, получаются очень неэффективными: там, где у определенной части людей нет возможности богатеть за счет собственной предприимчивости - погружаются в застой. Не случайно, управляемый ныне компартией и очень успешный экономически Китай - вовсе не является коммунистической державой в марксистком понимании: там полным-полно богатых предпринимателей, миллиардеров - именно они, а вовсе не компартия, являются моторами роста для страны. Есть и другая, более разумная позиция: да, в здоровой экономике - неизбежно появление богатых и очень богатых людей. Важно только, чтобы их состояния наживались честным трудом, за счет менеджерских талантов и инноваторских идей - а не за счет близости к власти и участия в коррупционных делишках! Тогда и экономика будет развиваться. А основная задача государства и общества - не допускать такого дикого разрыва между богатством и бедностью, какой сложился в России. Ведь это — позор:

...Стыдно не богатство некоторых. Стыдна массовая бедность, вот в чем проблема - которую надо решать в России!

По инф. rosbalt.ru

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