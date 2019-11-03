Есть предварительные итоги года для российских миллиардеров: все богатеют да богатеют!..

Совокупное состояние богатейших россиян за январь—сентябрь текущего года увеличилось на $37,12 млрд, посчитали эксперты. Порадуемся за богатеньких буратин (а что еще остается?!)

Информацию обобщило РИА «Новости» на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Первую строчку рейтинга сохранил за собой один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, состояние которого с начала года приросло на $6,72 млрд до $26,3 млрд. На втором месте удержался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (плюс $4,5 млрд, $23,9 млрд). А вот совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сумел на сей раз переместиться с пятого места (месяц назад) на третью позицию, — его капитал увеличился на $4,33 млрд и достиг $20,4 млрд.

Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. Среди 500 богатейших людей мира — 23 россиянина.

Ранее в октябре стало известно, что за год число долларовых миллиардеров в РФ возросло до 110 человек (было — 74). За этот же период количество долларовых миллионеров увеличилось со 172 тыс. до 246 тыс. человек. Эти данные содержались в обзоре исследовательской структуры Credit Suisse Research Institute.

Оказалось, что 10% самых богатых россиян контролируют 83% всего личного благосостояния в стране. Этот показатель — выше, чем в США (76%). Опережает Россия и Китай, где на долю 10% богатейших граждан приходится 60% личного благосостояния всей страны.

При этом средний уровень богатства на душу взрослого человека вырос в РФ за год на 37% — с $19 тыс. 997 до $27 тыс. 381.

Позже журнал Forbes представил обновленный рейтинг самых богатых жительниц России. Лидирует в нем по-прежнему супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Предпринимательница, возглавляющая компанию Inteco, имеет на своем счету $1,2 млрд.

Миллиардным ($1 млрд) является состояние и гендиректора интернет-магазина Wildberries (WB) Татьяны Бакальчук.

В список впервые попала жена главы банка «Россия» Юрия Ковальчука, которого СМИ называют близким президенту Владимиру Путину, Татьяна. Женщина заработала не менее $600 млн как одна из владельцев «Большого дома 9» — структуры, которая опосредованно имеет крупный пакет в страховщике «СОГАЗ».

В первой пятерке также оказались бывшая жена предпринимателя Дмитрия Рыболовлева Елена с $600 млн и член совета директоров «Прогресс капитала» Ольга Белявцева с $550 млн.

...Как во всему этому относиться? У вас есть выбор позиции - например, "все эти деньги нажиты неправедным путем", "отобрать и поделить", "всех за решетку". Уже пробовали (и не только в России) - не очень получается. Нет, буржуев, конечно, можно раскулачить да порасстреливать - да только вот общества, построенные в итоге, получаются очень неэффективными: там, где у определенной части людей нет возможности богатеть за счет собственной предприимчивости - погружаются в застой. Не случайно, управляемый ныне компартией и очень успешный экономически Китай - вовсе не является коммунистической державой в марксистком понимании: там полным-полно богатых предпринимателей, миллиардеров - именно они, а вовсе не компартия, являются моторами роста для страны. Есть и другая, более разумная позиция: да, в здоровой экономике - неизбежно появление богатых и очень богатых людей. Важно только, чтобы их состояния наживались честным трудом, за счет менеджерских талантов и инноваторских идей - а не за счет близости к власти и участия в коррупционных делишках! Тогда и экономика будет развиваться. А основная задача государства и общества - не допускать такого дикого разрыва между богатством и бедностью, какой сложился в России. Ведь это — позор:

...Стыдно не богатство некоторых. Стыдна массовая бедность, вот в чем проблема - которую надо решать в России!

По инф. rosbalt.ru

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