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Еще минус одна невинная душа: пьяная юная мамаша заспала малыша
По инф. rosbalt.ru   
28 Марта 2019 г.
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В удмуртском городе Можга 18-летняя мать подозревается причинении смерти своему ребенку.

Еще минус одна невинная душа: пьяная юная мамаша заспала малыша

По данным СК РФ, девушка стала матерью 6 февраля и жила с сыном. В воскресенье она вернулась домой пьяной и легла спать на кровать рядом с младенцем. Утром мальчика уже не было в живых. По данным экспертов, причиной смерти стала асфиксия от закрытия дыхательных путей.

Женщина признала вину в убийстве по неосторожности. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, что в последнее время внимание общественности привлекли жуткие истории, связанные с откровенно безответственным материнством. В Москве следят за судьбой девочки-маугли, потерявшей человеческий облик в захламленной квартире. Аналогичный случай произошёл в Кирове, где полицейским удалось спасти пятерых детей от длительного заточения в грязной квартире. Своих детей в одиночестве оставила пьющая мать. А в ростовском Волгодонске в туалете детской городской больницы найдено тело новорожденного младенца. Его родила несовершеннолетняя пациентка... Нельзя сказать, что таких историй не было раньше - конечно же, были. Сейчас они становятся достоянием гласности - и это показывает, что общество перестало быть равнодушным к случаям истязания детей женщинами, лишь по недоразумению зовущимися матерями...

По инф. rosbalt.ru

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