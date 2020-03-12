Экс-полицейский принес в суде извинения Голунову

Бывший сотрудник УВД по Западному округу Москвы Максим Уметбаев выступил в Мосгорсуде по делу о задержании журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По его словам, он признает факт, что ударил Голунова при конвоировании в начале июня 2019 года. Экс-полицейский добавил, что ему стыдно за свой поступок и что он просит прощения у журналиста.

«Мое неподобающее поведение связано с тем, что я думал, что он преступник», — сказал Уметбаев.

Защита бывшего стража порядка ходатайствует перед судом о его переводе из СИЗО под домашний арест. По ее версии, Уметбаев не участвовал в подбрасывании наркотиков и фальсификации доказательств в отношении Голунова.

В конце января суд в Москве поместил под арест пятерых полицейских, задержавших Голунова в июне 2019 года. Им было предъявлено обвинение в превышения полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков.

Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков. 11 июня Голунова отпустили.

История Ивана Голунова вызвала огромный резонанс. Немудрено: было видно, что дело шито белыми нитками - с самого начала. Мы освещали и само дело, и круги по воде, пошедшие от него:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...