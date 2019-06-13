Эко-активисты освистали архангельского губернатора в День России

Свистом, улюлюканьем и криками «Позор!» встретили горожане выступление губернатора Архангельской области Игоря Орлова на концерте к Дню России. А местные профсоюзы обратились к Владимиру Путину с обращением в связи с обостренной напряженностью вокруг предполагаемой свалки на станции Шиес.

Как сообщают «Северные новости», накануне у театра драмы на концерт пришли около 500-700 зрителей. Среди собравшихся были люди в ярко-зеленых жилетах, ставших символом протеста против строительства мусорного полигона на станции Шиес.

Когда губернатор Игорь Орлов начал зачитывать свою речь, толпа стала в ответ свистеть и улюлюкать, кричать «Позор!», «В отставку!», «Не верим ни слову!». Глава региона все же прочел речь до конца.

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Федерация профсоюзов Архангельской области в открытом обращении к президенту РФ выразила крайнюю обеспокоенность высокой социально-политической напряженностью в связи со строительством полигона по ввозу и захоронению отходов на станции Шиес.

«На основании полученной от органов власти информации Федерация профсоюзов Архангельской области делает вывод о том, что производимые в настоящее время работы на станции Шиес незаконны и ведутся без каких-либо разрешительных документов», — говорится в обращении, опубликованном на сайте ФПАО.

Профсоюзы, ссылаясь на оценку специалистов, отмечают, что в результате загрязнению могут подвергнуться: нижнее течение Вычегды (ниже Яреньги) и вся Северная Двина с городами Коряжмой, Котласом, Новодвинском, Архангельском и Северодвинском, а также все стоящие на реках Вычегда и Северная Двина населенные пункты Ленского, Котласского, Красноборского, Верхнетоемского, Виноградовского, Холмогорского и Приморского районов.

«В настоящее время налицо произвол с применением силы, творимый частными охранными структурами, МВД, ОМОН в отношении экоактивистов, и бездействие органов полиции, призванных защищать интересы народа. Интересанты строительства полигона блокируют подъездные пути к станции Шиес, нарушают требования охраны труда, обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан в части производства погрузочно-разгрузочных работ на не приспособленной для этого пассажирской станции, переезда тяжелой строительной техники через железнодорожные пути по временным переездам, перевозки вертолетом и выгрузки из него ГСМ на не оборудованной площадке. В нарушение Конституции РФ гражданам ограничивается доступ в лес, а также свободное перемещение путем строительства заборов и ограждений. Имеются факты преследования экоактивистов, ведется информационная борьба с помощью подконтрольных СМИ, отсутствует диалог представителей власти, застройщика и местных жителей, блокируется инициатива экоактивистов о проведении регионального референдума», — перечислили во ФПАО.

Федерация профсоюзов Архангельской области считает, что органы власти допустили ошибку, изначально не обсудив с населением региона, местными органами самоуправления и депутатским корпусом на предмет его готовности принимать мусор из других регионов. Там напомнили, что большинство активных жителей Архангельской области и Коми выступают против строительства полигона.

«Профсоюзы Архангельской области выступают категорически против ввоза и захоронения мусора из других регионов Российской Федерации в нашей области, в том числе на станции Шиес», — указали авторы обращения.

По инф. rosbalt.ru

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