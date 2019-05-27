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ЕГЭ: на старт, внимание, марш!
По инф. rosbalt.ru   
27 Мая 2019 г.
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В России с понедельника начинается основной период единых государственных экзаменов. Первыми пройдут ЕГЭ по географии и литературе.

ЕГЭ: на старт, внимание, марш!

ЕГЭ по литературе будут сдавать 54 тыс. человек, из которых 52 тыс. — выпускники школ этого года, сообщает Рособрнадзор. В экзаменационную работу входят 17 заданий, которые нужно выполнить за 3 часа 55 минут. Минимальный балл на этом экзамене — 32.

На ЕГЭ по географии придут 24 тыс. человек, выпускников 2019 года из них будет 22,5 тыс. Их ждут 34 задания, на которые отводится 3 часа, минимальный балл составляет 37. Экзаменующимся разрешено принести с собой линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор.

  • Новости ЕГЭ (обсудите с внуками!) —  по ссылке.
  • Результаты первых двух экзаменов должны стать известны не позже 11 июня.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ в этом году продлится с 27 мая по 1 июля. Сдавать экзамены будут почти 750 тыс. человек, 662 тыс. из них — нынешние выпускники. Это на 29 тыс. больше, чем в прошлом году, когда на экзамены зарегистрировалась 731 тыс. человек, выпускников из них было 645 тыс.

После сдачи Единого госэкзамена внукам (многим из них) предстоит борьба за места в высших учебных заведениях. Примечательно, что большинство абитуриентов при поступлении уверенно говорят, что идут за интересной профессией, которой планируют посвятить всю жизнь. Однако статистика говорит об обратном — многие молодые люди в итоге ни дня не работают по специальности, а получение высшего образования рассматривают как долгий поход за «корочками».  На самом деле вуз не должен никого готовить к узкой специальности непосредственно. В нем должны обучать тому, чтобы человек потом успешно на работе сам научился своему делу, считает заслуженный профессор НИУ ВШЭ, заведующий лабораторией социологии Даниил Александров.

По инф. rosbalt.ru

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