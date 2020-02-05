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Джонни Деппа избивала... бывшая жена?
По инф. rosbalt.ru   
05 Февраля 2020 г.
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Актриса Эмбер Херд избивала своего бывшего мужа Джонни Деппа — в Сеть слили «улики». Как пишет «Daily Mail», достоянием общественности стал выложенный в Интернете разговор между бывшими супругами.

Джонни Деппа избивала... бывшая жена?


В одном из сообщений Херд написала Деппу, что не может ему обещать, «что снова не применит силу». «Иногда становлюсь такой злой, что просто теряю контроль», — отметила актриса. В том же сообщении она пообещала сделать все, чтобы измениться. На это Депп ответил, что любит ее и хочет быть хорошим мужем. В другом сообщении Херд призналась, что начала с Деппом драку, когда он сбежал.

Тем временем в Сети поклонники Деппа уже «забросали» нелестными комментариями Херд. Они также запустили хештег #JusticeForJohnnyDeep и обвинили во лжи артистку, которая когда-то заявляла об избиениях со стороны экс-супруга.

  • Херд и Депп поженились в 2015 году, а официально развелись в январе 2017-го. При этом актриса подала на развод, обвинив мужа в домашнем насилии. Сам же Депп рассказывал, что бывшая супруга однажды почти лишила его пальца.

По инф. rosbalt.ru

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