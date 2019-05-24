Новые подробности многолетнего конфликта Джонни Деппа и Эмбер Херд

Конфликт между голливудскими звёздами Джонни Деппом и Эмбер Херд длится уже, кажется, целую вечность. Херд уверенно обвиняет бывшего супруга в жестокости и побоях, а Депп не менее уверенно отвергает все доводы актрисы. Герой «Пиратов Карибского моря» считает, что бывшая жена намерена разрушить его карьеру.

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Страшные подробности о совместной жизни с Деппом рассказывала Херд в суде. Впрочем, сам Депп её обвинения отрицал и даже пытался урвать у своей экс-супруги компенсацию морального вреда в размере 50 миллионов долларов.



При этом у актера даже есть доказательства его правоты. То он приносил в суд подписи двух свидетелей, которые указывали на отсутствие побоев у Херд. То его адвокаты предъявляли целых 80 видеозаписей, которые запечатлели актрису без синяков как раз в то время, когда она жаловалась на жестокое обращение мужа.



- Я отрицал обвинения с тех пор, как мисс Херд пришла в зал суда с нарисованными на лице синяками. Свидетели не видели ее побоев всю неделю вплоть до того самого дня. Я продолжу отрицать ее обвинения до конца моей жизни. Я никогда не бил ни мисс Херд, ни других женщин, – написал Депп в документах для суда.



При этом актер подтверждает, что семейная жизнь с Херд была очень и очень сложной. Правда, по его словам, проблемы в отношениях появлялись именно из-за бывшей супруги. Она много пила, да ещё и добавляла к алкоголю сильнодействующие лекарства, из-за чего становилась очень агрессивной, а порой даже неуправляемой.



По словам Деппа, именно он становился жертвой жестокости своей бывшей жены. «Она била, пинала меня, часто швыряла в голову вещи, включая тяжелые бутылки, банки с растворителем, горящие свечи и пульт от телевизора. Она наносила мне серьезные травмы», – признавался актёр.



Непросто судить о том, кто прав, а кто виноват в этой ситуации, однако Эмбер тоже не раз демонстрировала свои неординарные наклонности. Так, однажды она вместе с подругой оставила фекалии в кровати Деппа. После такой «шутки» актёр серьёзно задумался о расторжении брака. Сейчас он точно убедился в том, что Херд хочет лишь уничтожить его карьеру, а заодно поднять свою популярность.



Конечно, защита актрисы отвергает все обвинения. По словам адвокатов Херд, она до сих пор испытывает психологические страдания из-за побоев Деппа. И чем закончится эта история, остается только гадать.

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