Драма в Ставрополье: генерал заказал убийство жены брата... ради наследства!

В Ставропольском крае за подготовку к убийству задержали отставного генерал-майора милиции Александра Туривненко. Мотивом стало желание завладеть 5-миллиардным наследством. (Доблестных и честных представителей силовых структур много, но есть и такие, которые откровенно позорят свою профессию... - прим. МГ.)

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

До июля 2010 года генерал Туривненко занимал должность начальника Западного управления внутренних дел на транспорте. Сейчас он работает директором одного из санаториев Кисловодска.

По данным следствия, Туривненко заказал убийство гражданской жены своего умершего брата. Он хотел завладеть долями в компаниях, которые перешли по наследству его племяннику. Бывший генерал решил, что невестка имеет прямое влияние на своего сына и может помешать осуществлению задуманного, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Брат подозреваемого, 62-летний Владимир Туривненко, также работал в курортной индустрии. Он погиб во время обхода одного из строящихся корпусов нового санатория. Мужчина споткнулся и упал с лестницы, разбившись насмерть. У него остались гражданская жена и двое несовершеннолетних детей — сын и дочь. За пару месяцев до смерти Туривненко успел оформить на мальчика завещание, по которому ему переходили активы отца. Стоимость наследства оценили в 5 млрд рублей. Александр решил помешать такому несправедливому, с его точки зрения, будущему разделу имущества. Он решил убить жену брата, а потом взять шефство над ребенком и де-факто управлять огромным состоянием, уточняет kp.ru.

Чтобы расправиться с женщиной, Туривненко заказал убийство знакомому. Взамен он пообещал 1 млн рублей. Также бывший генерал дал «исполнителю» 150 тыс. рублей, чтобы тот купил себе огнестрельное оружие. Но после такого предложения знакомый решил обратиться в полицию.

Правоохранители инсценировали похищение и убийство женщины из Санкт-Петербурга. Чтобы знакомый мог предоставить доказательства якобы совершенного преступления, полицейские сделали ее фотографии.

Туривненко задержали при передаче денег «исполнителю» убийства.

Бывшего генерал-майора подозревают по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства по найму).

Увы, деньги и недвижимость по-прежнему ценятся выше, чем человеческие жизни. И заказные убийства ради получения квартир, бизнеса или просто состояния происходят не так уж и редко. Вот примеры других заголовков новостей, рассказывающих о подобных драмах:

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ