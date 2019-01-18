Шокирующее видео: сочинский студент, смеясь, заказывает убийство своей семьи

В Сочи молодой человек организовал заказное убийство родителей и маленькой сестры. Следователи опубликовали видеозапись его переговоров с оперативниками, которых сочинец считал киллерами — заказчик весело ухмыляется в ответ на вопросы о том, как будет вести себя во время допросов.

По версии СК РФ, молодой человек решил организовать убийство семьи, чтобы получить наследство — квартиру и другое имущество. Он рассказал о планах своему другу. Деятельность молодого человека попала в поле зрения правоохранительных органов, и дальнейшие его действия проходили под контролем полиции. «Киллер», в роли которого выступил оперативник, согласился совершить преступление за 3 млн рублей, которые тот должен был передать после вступления в наследство. Молодой человек подробно описал ему расположение комнат в доме, рассказал о собаке и камерах видеонаблюдения, распорядке дня своей семьи и передал в качестве орудия убийства охотничий нож.

Следователи опубликовали видео с переговоров о задатке. Отвечая на вопрос «киллера» о том, как тот будет вести себя во время допроса, мужчина ухмыляется и обещает вести себя «как подобает сыну» — устроить истерику со слезами.

Получив 26 января прошлого года доказательства убийства родителей и малолетней сестры, он написал расписку и передал ее «исполнителю». После этого молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов. Дело направлено в суд.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ