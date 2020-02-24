Дочь Волочковой нарисовала и продала картину, чтобы помочь бездомным животным

Дочь Анастасии Волочковой продала первую картину. Часть денег девочка отдаст на благотворительность. Об этом она рассказала на странице в Инстаграме.

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Известно, что Ариадна Волочкова достаточно давно живет у отца. Официальная причина – близость папиного дома к школе. Ариадна не испытывает недостатка в средствах, так как её родители – обеспеченные люди, но уже пробует самостоятельно зарабатывать. Она продала за пять тысяч рублей свою картину, а половину вырученной суммы решила передать на благотворительность – приюту для животных.

– Это моя первая абстракция, которую я писала не одна. Мы вложили в нее эмоции и чувства. В ней много смысла, который виден не всем. До этого я писала и другие картины, – рассказала в Инстаграме юная художница.

По инф. argumenti.ru

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