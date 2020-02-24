ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Дочь Волочковой нарисовала и продала картину, чтобы помочь бездомным животным
По инф. argumenti.ru   
24 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Дочь Анастасии Волочковой продала первую картину. Часть денег девочка отдаст на благотворительность. Об этом она рассказала на странице в Инстаграме.

Дочь Волочковой нарисовала и продала картину, чтобы помочь бездомным животным


Известно, что Ариадна Волочкова достаточно давно живет у отца. Официальная причина – близость папиного дома к школе. Ариадна не испытывает недостатка в средствах, так как её родители – обеспеченные люди, но уже пробует самостоятельно зарабатывать. Она продала за пять тысяч рублей свою картину, а половину вырученной суммы решила передать на благотворительность – приюту для животных.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

КАРТИНА ПРОДАНА❌ 50% от суммы идёт на благотворительность Центру @yunacenter приют для животных. Это моя первая абстракция, которую я писала не одна. Мы вложили в неё эмоции и чувства. В ней много смысла, который виден не всем. До этого я писала и другие картины. Если захотите - покажу. Это серьезная вещь, а не просто деградация. АБСТРАКЦИЯ. Подписываюсь под картинами как A. Volo. Посмотрим, что выйдет из этой сферы деятельности) «Emo» Ariadna Volo.

Публикация от АРИАДНА ВОЛОЧКОВА (@ariadna_volochkova)

– Это моя первая абстракция, которую я писала не одна. Мы вложили в нее эмоции и чувства. В ней много смысла, который виден не всем. До этого я писала и другие картины, – рассказала в Инстаграме юная художница.

По инф. argumenti.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 