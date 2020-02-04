Дочь Любови Успенской попросила мать «простить её за глупость»

Дочь певицы Любови Успенской во вторник извинилась перед матерью за свое участие в скандальном ток-шоу. Напомним, Татьяна Плаксина в рамках передачи заявила, что родительница всю жизнь издевалась над ней.

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Молодая женщина попросила мать простить её за глупость. Татьяна подчеркнула, что сожалеет о том, что дала волю эмоциям в непростой момент, а этим воспользовались непорядочные люди.



- Я на коленях перед тобой до конца своих дней, – заявила Плаксина.



Дочь Успенской также выразила благодарность другу своей мамы, который привёз ее домой. Она поблагодарила и телеведущего Андрея Малахова, который поспособствовал восстановлению гармонии в их семье.

По инф. argumenti.ru

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