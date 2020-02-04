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Дочь Любови Успенской попросила мать «простить её за глупость»
По инф. argumenti.ru   
04 Февраля 2020 г.
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Дочь певицы Любови Успенской во вторник извинилась перед матерью за свое участие в скандальном ток-шоу. Напомним, Татьяна Плаксина в рамках передачи заявила, что родительница всю жизнь издевалась над ней.

Дочь Любови Успенской попросила мать «простить её за глупость»


Молодая женщина попросила мать простить её за глупость. Татьяна подчеркнула, что сожалеет о том, что дала волю эмоциям в непростой момент, а этим воспользовались непорядочные люди.

- Я на коленях перед тобой до конца своих дней, – заявила Плаксина.

Дочь Успенской также выразила благодарность другу своей мамы, который привёз ее домой. Она поблагодарила и телеведущего Андрея Малахова, который поспособствовал восстановлению гармонии в их семье.

По инф. argumenti.ru

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