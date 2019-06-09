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Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж за голливудского актера
По инф. rosbalt.ru   
09 Июня 2019 г.
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29-летняя дочь актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин Юнис Шварценеггер вышла замуж. Ее избранником стал 39-летний голливудский актер Крис Пратт.

Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж за голливудского актера

Свадьба состоялась 8 июня на частном ранчо в Калифорнии. На празднике присутствовали родители — Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер. Также на свадьбе заметили шестилетнего сына Пратта от первого брака с актрисой Анной Фарис.

Крис Пратт развелся с Фарис в 2017 году. С Кэтрин он начал встречаться летом 2018 года.

По инф. rosbalt.ru

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