Арнольд Шварценеггер получил удар в спину на соревнованиях

В ЮАР неизвестный напал на голливудского актера Арнольда Шварценеггера. Видеозапись произошедшего опубликована на YouTube.

Во время соревнований Arnold Classic Afric в южноафриканском городе Сандтон к звезде подбежал мужчина и ударил его с ноги.

Шварценеггер, который должен был выступать в качестве судьи, не пострадал. Нападавшего увели охранники.



Мотивы злоумышленника неизвестны. Сам актер заявил, что принял удар за «обычное движение в толпе», и призвал поклонников не переживать по поводу случившегося.

По инф. rosbalt.ru

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