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Арнольд Шварценеггер получил удар в спину на соревнованиях
По инф. rosbalt.ru   
19 Мая 2019 г.
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В ЮАР неизвестный напал на голливудского актера Арнольда Шварценеггера. Видеозапись произошедшего опубликована на YouTube.

Арнольд Шварценеггер получил удар в спину на соревнованиях

Во время соревнований Arnold Classic Afric в южноафриканском городе Сандтон к звезде подбежал мужчина и ударил его с ноги.

Шварценеггер, который должен был выступать в качестве судьи, не пострадал. Нападавшего увели охранники.

Мотивы злоумышленника неизвестны. Сам актер заявил, что принял удар за «обычное движение в толпе», и призвал поклонников не переживать по поводу случившегося.

По инф. rosbalt.ru

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