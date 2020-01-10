Беременная Мила Йовович отказалась от диет и спорта и сильно располнела

|
44-летняя Мила Йовович буквально на днях ожидает появления на свет своего третьего ребёнка. Актриса не скрывает, что во время этой беременности отказалась от диет и физических упражнений, так что уже набрала 22 килограмма.
Фото располневшей актрисы повергли в шок многих поклонников Милы. Да и она сама признаётся, что устала быть тяжёлой и неповоротливой, страдать от отёков и прочих "прелестей" беременного состояния. Но в то же время Йовович рада, что с её ребёнком всё в порядке.
- С каждым днем становится все сложнее ходить, но я счастлива, что беременность проходит хорошо, а малышка развивается нормально. Она должна появиться на свет в срок. Могу признаться, что во время этой беременности я практически не занималась спортом, потому что у меня возникла суперпаранойя, и я пыталась быть как можно осторожнее, чтобы избежать любого возможного риска выкидыша, - написала актриса в своём микроблоге.
Дело в том, что предыдущая беременность Милы закончилась трагически - в 2017 году у актрисы прямо на съемках начались преждевременные роды на пятом месяце беременности. Спасти ребёнка не удалось, а сама Мила после всего случившегося впала в депрессию и признаётся, что "до сих пор видит кошмары".
Справиться с тяжёлыми переживаниями актрисе помогла её семья - дочери Эва и Дашиэл, а особенно - муж Пол Андерсон. Многие семьи после подобных трагедий распадаются, но Пол, судя по всему, нашёл нужные слова, чтобы его жена не чувствовала себя одинокой и потерянной в самый сложный для неё момент. Благодаря этой заботе супруги не просто "остались вместе", но и решились на рождение ещё одного ребёнка, даже несмотря на возраст Милы. И сейчас всё идёт самым наилучшим образом, до родов осталось совсем чуть-чуть. Ну а лишний вес... это совсем не то, о чём стоит переживать в такой ситуации.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.