Беременная Мила Йовович отказалась от диет и спорта и сильно располнела

44-летняя Мила Йовович буквально на днях ожидает появления на свет своего третьего ребёнка. Актриса не скрывает, что во время этой беременности отказалась от диет и физических упражнений, так что уже набрала 22 килограмма.

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Фото располневшей актрисы повергли в шок многих поклонников Милы. Да и она сама признаётся, что устала быть тяжёлой и неповоротливой, страдать от отёков и прочих "прелестей" беременного состояния. Но в то же время Йовович рада, что с её ребёнком всё в порядке.



- С каждым днем становится все сложнее ходить, но я счастлива, что беременность проходит хорошо, а малышка развивается нормально. Она должна появиться на свет в срок. Могу признаться, что во время этой беременности я практически не занималась спортом, потому что у меня возникла суперпаранойя, и я пыталась быть как можно осторожнее, чтобы избежать любого возможного риска выкидыша, - написала актриса в своём микроблоге.





Дело в том, что предыдущая беременность Милы закончилась трагически - в 2017 году у актрисы прямо на съемках начались преждевременные роды на пятом месяце беременности. Спасти ребёнка не удалось, а сама Мила после всего случившегося впала в депрессию и признаётся, что "до сих пор видит кошмары".



Справиться с тяжёлыми переживаниями актрисе помогла её семья - дочери Эва и Дашиэл, а особенно - муж Пол Андерсон. Многие семьи после подобных трагедий распадаются, но Пол, судя по всему, нашёл нужные слова, чтобы его жена не чувствовала себя одинокой и потерянной в самый сложный для неё момент. Благодаря этой заботе супруги не просто "остались вместе", но и решились на рождение ещё одного ребёнка, даже несмотря на возраст Милы. И сейчас всё идёт самым наилучшим образом, до родов осталось совсем чуть-чуть. Ну а лишний вес... это совсем не то, о чём стоит переживать в такой ситуации.

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