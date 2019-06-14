До убийства довели... кошки

Во Владимирской области 37-летнего жителя Москвы подозревают в убийстве пожилой соседки по даче. Он объяснил, что подозревал семью в причастности к гибели его домашних питомцев.

Как сообщили в СК РФ, мужчина после развода с женой жил один на даче в Александровском районе и был там председателем СНТ. На допросе он рассказал, что в прошлом году кто-то жестоко убил его кошку, а когда мужчина снова завел котенка, тот пропал. 10 июня пропал очередной питомец, и мужчина решил, что во всем виноваты соседи по даче.

Утром 11 июня он вооружился пневматическим пистолетом и решил расправиться с первым, кто выйдет из дома соседей. Мужчина спрятался среди деревьев и стал ждать.

Когда из дома за калитку вышла 65-летняя женщина, сосед напал на нее, избил и выстрелил из пневматики, а затем взял со двора соседки лопату, и вернувшись, забил ее этой лопатой по голове. Убив женщину, председатель товарищества сам позвонил в полицию.

Уже назначена психиатрическая экспертиза.

Увы, пожилые люди часто становятся жертвами преступлений — об этом свидетельствует хроника происшествий на нашем сайте.

По инф. rosbalt.ru

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