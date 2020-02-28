Дмитрий Язов: последняя дань уважения советскому маршалу

На военно-мемориальном кладбище в Мытищах простились с экс-министром обороны Советского Союза Дмитрием Язовым.

Похороны последнего маршала Советского Союза, министра обороны СССР, конспиратора и долгожителя Дмитрия Язова на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах прошли кратко, но с безусловным уважением к памяти покойного.

Речей было сказано очень немного. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в кратком выступлении подчеркнул, что память о Язове остается доброй. Шойгу назвал Язова «человеком, который все это время оставался верным своему делу, своей стране и всему, что из себя представляет история государства российского и Советского Союза». «Человеком, который, находясь в разных местах, проехал всю страну с запада на восток и с севера на юг, отстаивал и защищал интересы нашей страны за рубежом».

Язов, по словам Шойгу, «в очень тяжелое время не изменил себе и вошел в историю России, оставался самим собой на протяжении всей своей легендарной жизни». «Сегодня это можно сказать, во всяком случае — я убежден в этом абсолютно, — подчеркнул министр. — Мы всегда будем помнить о его заслугах, которые были и остались навсегда».

Заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картополов напомнил о боевом пути маршала Язова. О том, что 17-летним юношей в 1941 году Язов пошел на фронт добровольцем, приписав себе год. Окончил военное училище имени Верховного Совета, воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, принимал участие в наступательной операции в Прибалтике. В 1956 году с отличием закончил Академию имени Фрунзе, в 1967 — Генштаба. В 1962–63 годах во время Карибского кризиса, командуя полком, выполнял задания на Кубе. В 1979 и 1980-х годах был командующим Центральной группой войск, Среднеазиатским и Дальневосточным военным округами.

По поводу четырех лет в 1987–91 годах, когда Язов был министром обороны, Картополов заметил: «На этот сложный период пришлось сокращение численности Вооруженных сил, начался вывод войск из Монголии, был осуществлен вывод войск из Афганистана, были подписаны договоренности с США об ограничении стратегических вооружений». Прозвучало немного в таком смысле, что сложный период — это когда войска и вооружения сокращаются и выводятся. Но для военных это и вправду головная боль и прорва работы.

Замминистра обороны назвал покойного активным участником Великой Отечественной войны, великим военачальником, общественным и политическим деятелем. Последнее прозвучало тоже несколько двусмысленно, учитывая роль маршала Язова в попытке государственного переворота, каковым, как ни крути, явился пресловутый ГКЧП.

Об этом на церемонии никто ни говорил — что и естественно. Сам покойный, как известно, критически осмысливал пережитое тогда. В демократических кругах высказывается мнение, что как раз Язов-то и спас нарождающуюся российскую демократию, отказавшись переходить роковую черту.

А для части россиян ГКЧП вообще был прав — или виноват только в нерешительности. Кто-то в эти дни уже вспоминал, как Язова в не столь давние годы приглашали на телефонную горячую линию, а он отказывался, говоря, что его всегда больше всего спрашивают, почему он не расстрелял Горбачева в 1991 году. И в том, что это было так — что спрашивали именно так — сомневаться не приходится...

Начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов напомнил также, что «за эти четыре года произошли волнения в Средней Азии и на Кавказе, и все это легло на его плечи». Язов, по словам Герасимова, был очень требователен, но не только к подчиненным, а прежде всего — к себе.

«Он с честью и достоинством преодолевал все трудности, потому что относится к поколению фронтовиков, поколению победителей, которое знает цену жизни», — сказал про Язова губернатор его родной Омской области Александр Бурков. Он рассказал, что двустишье, сочиненное Язовым на досуге, выгравировано на его бюсте в омской школе, носящей его имя. В селе Язово, откуда родом Дмитрий Тимофеевич, работает его музей, а сегодня проходит траурный митинг.

«Соболезнования в связи с кончиной человека, которого мы считаем близким другом кубинского народа» принес посол Кубы в РФ Герардо Пеньявер Порталь. «Он входил в героическую группировку советских войск, которая вместе с нашим народом сталкивалась с внешними угрозами и защищала суверенитет Кубы в исторические дни Карибского кризиса, — рассказал посол. — Высокая военная подготовка, скромность, простота и стремление к миру сделали его предметом восхищения и любви кубинцев. Фигура маршала Язова — символ дружбы между нашими народами».

Самым ярким было выступление генерала армии Виктора Ермакова, который ныне возглавляет совет Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ, а в 1982–83 годах командовал советскими войсками в Афганистане. После церемонии Виктор Федорович также поделился воспоминаниями с прессой.

«Мне довелось служить под его командованием, командиром дивизии, корпуса, армии. Он был всегда знающим дело, умеющим разговаривать с подчиненными, всегда заботился о солдатах. Для него солдат был пахарь войны, который решал успех в любом бою, и там, где ступила нога солдата, можно считать, наступила победа нашей армии, — подчеркнул Ермаков. — Он очень много прилагал усилий для роста своих командиров. Да, иногда ругал, иногда очень жестко требовал. Но справедливо — а справедливость всегда человека воодушевляет, и он пользуется авторитетом».

«Когда я командовал 40-й общевойсковой армией в Афганистане, он прилетал к нам три раза, — рассказал генерал Ермаков. — Привозил командиров дивизий, перед ними мы выступали и рассказывали, как вести боевые действия в горно-пустынной местности. Он хотел, чтобы командиры его округа САВО всегда были на высоте. И в последний раз говорит: „Виктор, я привез тебе для раненых солдат целый самолет яблок из Алма-Аты“. Солдаты не только кушали эти яблоки, они целовали их сначала. Забота о подчиненных — главная черта любого командира. Если командир не любит подчиненных, это не командир, а формоноситель. Солдаты любят того, кто может и бой организовать, и тебя защитить».

Ермаков также вспоминал, что Язов читал наизусть Есенина. «Столько стихов знал, что, когда я его спросил: «Дмитрий Тимофеевич, откуда столько стихов?», он ответил: «Генералы делятся на умных и остальных. А я не хочу быть остальным», — заметил военачальник.

После завершения лаконичного митинга состоялось церковное отпевание. Затем покрытый государственным флагом гроб поставили на орудийный лафет и с почестями предали земле.

По инф. rosbalt.ru

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