Депутат из Карелии обозвал недовольных граждан «бездельниками»

Депутат Петрозаводского городского совета Александр Анишин на комиссии местного горсовета резко раскритиковал горожан, открыто оппонирующих чиновникам в Сети.

В частности, парламентария возмутили виртуальные оппоненты главы Карелии Артура Парфенчикова, позволяющие себе битвы в комментариях на губернаторской страничке.

Он заявил, что просмотрел пост губернатора в соцсети «ВКонтакте» о поездке в Беломорск, где Парфенчиков оценил ход строительства музея.

«И там какое-то, значит, извиняюсь за выражение, говно очередное пишет, что вот „нечего делать больше в Беломорске, осталось только построить музей“. И Артур Олегович ему пишет: первое, что плохого, что будет, значит, туристический объект? Второе: что плохого, что 60 человек беломорских людей работают?.. И потом пишет: а у вас какие-то есть предложения по развитию Беломорска? Вот у нас, например, есть к вам предложение — вы что-нибудь тогда развивайте, мы вам гранты дадим. И вот так вот расшибает прямо вот этих всех, которые бездельники пишут», — сказал Анишин.

Отметим, что это не первый случай, когда карельские народные избранники критикуют недовольных граждан. Глава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев в ноябре прошлого года оказался в центре скандала после того, как предложил расстрелять недовольных земляков.

Местные ветераны попросили чиновника помочь привести в порядок братские могилы, а затем депутаты рассказали Прокопьеву о жалобах жителей на работу общественной бани.

В ответ, по словам очевидцев, Прокопьев заявил, что вокруг него «какие-то социальные паразиты окопались» и заявил: «Была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся». Позднее он заявил, что не говорил этого и даже потребовал возбудить против депутата уголовное дело о клевете. Вопрос дошел до суда, Прокопьев тяжело переживал скандал и 3 февраля этого года скончался.

Что можно сказать по поводу всего этого? Конечно, парламентарий погорячился при выборе выражений, но, с другой стороны, в чем-то он прав: критиковать легко, а делать разумные предложения и воплощать их в жизнь куда тяжелее. Поэтому депутату Анишину на следующий раз можно пожелать выбирать слова тщательнее, да и вообще хамство и заносчивость непозволительны тем, кто на верхушке власти стоит, а населению взвешивать все плюсы и минусы перед теми, как критиковать работу властей. Но в целом опыт показывает, что чаще всего чиновники и депутаты после непозволительных выражений просто напросто теряют работу.



По инф. rosbalt.ru

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