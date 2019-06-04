"Дай мне лишь к тебе прикоснуться": Трамп повидался с Елизаветой II

В ходе своего визита в Великобританию президент США Дональд Трамп в очередной раз нарушил протокол. Это произошло на торжественном банкете в Букингемском дворце.

Мероприятие началось речью королевы Елизаветы II, рассказавшей о своей первой официальной поездке в Соединенные Штаты по приглашению президента Дуайта Эйзенхауэра. Кроме того, Ее Величество отметила важность годовщины высадки войск союзников в Нормандии 6 июня.

В ответной речи Трамп также упоминал Вторую мировую войну.

«В апреле 1945-го газеты опубликовали фотографию королевы-матери, посещавшей банкет, организованный женщинами для солдат и наблюдавшей за молодой женщиной, чинившей мотор военного грузовика. Этим молодым механиком была будущая королева — великая, великая женщина», — заявил он.

Её Величеству в этом году исполнилось 93 года. В начале мая у неё родился восьмой правнук. По неофициальным данным, Елизавета II намерена уступить престол своему старшему сыну Чарльзу в 95 лет.

После выступления президент США поднял бокал «за вечную дружбу» между Соединенными Штатами и Великобританией и положил руку на спину Елизаветы II.

«Это, разумеется, строжайше запрещено: Трампа наверняка предупреждали, чтобы он не совершал ошибку, сделанную в 2013 году Мишель Обамой — тогда она обняла королеву в порыве чувств во время государственного визита Барака Обамы в Великобританию».

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Это уже не первая встреча Дональда Трампа с Елизаветой II. Президент США и его супруга Мелания Трамп уже встречались с королевой в Виндзорском дворце в июле 2018 года.

Конечно, у всех монархов есть свои правила поведения, свои ритуалы, и зачастую обычному человеку их не понять. Казалось бы, что такого в том, чтобы похлопать по плечу или приобнять при встрече? Ведь так мы даём понять человеку, что он нам небезразличен, что мы по-настоящему рады его видеть. Но в королевских семьях всё не так просто, на то они и королевские. Здесь нужно всё время думать о соблюдении правил этикета, что, согласитесь, немало усложняет жизнь. Поэтому лучше мы будем наблюдать за правилами жизни монархов со стороны, а сами проявлять такие эмоции, какие нам хочется, ведь живём один раз.

Polit.ru

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