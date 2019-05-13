"Дай дедушку поносить!": как чиновники опошляют замечательную акцию "Бессмертный полк"

Пресс-служба управления МВД РФ по Мордовии прокомментировала акцию «Бессмертный полк», на которой глава ведомства Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Вениамин пронесли портреты одного и того же ветерана. Прямо скажем, противно все это, напоминает о временах "дорогого Леонида Ильича"...

«Это не путаница. Просто наш руководитель дал возможность нести портрет своего деда своим друзьям», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости. В нем уточняется, что на табличках был изображен ветеран по фамилии Кудашкин, который является дедушкой Юрия Арсентьева.

При этом в ведомстве не смогли объяснить, почему под фотографией одного и того же ветерана были написаны разные имена. На этот факт обратили внимание СМИ, соответствующие сообщения появились вечером 11 мая.

Арсентьев нес плакат с подписью «Кудашкин Матвей Андреевич», а Филимонов — «Кудашкин Андрей Матвеевич», хотя на табличках была наклеена фотография одного и того же ветерана.

Прямо скажем, противно все это. Любое самое искреннее движение наши чиновники (и чиновники от Церкви, выходит, тоже!) способны извратить и опошлить. Времена Брежнева с их тотально показухой помните? Во-вот, это он самое и есть. Вернулось!

Polit.ru

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