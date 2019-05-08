ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Общественник из Петербурга: чиновники используют «Бессмертный полк» в саморекламных целях!
По инф. rosbalt.ru   
08 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Муниципальный депутат округа «Морские ворота», представитель независимого профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен считает, что чиновники пытаются использовать акцию «Бессмертный полк» в корыстных, политических целях. Он записал видео, в котором призвал учителей и школьников Петербурга не участвовать в шествии по указанию сверху.

Общественник из Петербурга: чиновники используют «Бессмертный полк» в саморекламных целях!

По мнению депутата, за несколько лет акция стала заметным культурным явлением, и ее стало подминать под себя государство. Под нее «подтащили» знамена политических партий, рекламу коммерческих и государственных структур. «На акции стали пиариться чиновники с единственной целью — приватизировать победу 1945 года», — заявил он.

Кен отметил, что в Петербурге Смольный, районные и местные администрации стали организовывать шествия под тем же названием, но уже под знаменами «Единой России». «Все это делается ради сюжетов про патриотичность городской власти. „Бессмертный полк“ усиленно превращают в пиар-полк чиновников», — убежден депутат.

Даниил Кен подчеркнул, что в сооответствии с уставом движения «Бессмертный полк» не может быть имиджевой площадкой. Это не политическая, не коммерческая и не государственная инициатива. В ходе акции нельзя использовать корпоративную или политическую символику.

Действия властей противоречат изначальным ценностям движения «Бессмертный полк», смысл которого в личной и семейной памяти о людях военного поколения.

Кен призвал учителей и школьников отказаться от участия в шествии по указанию сверху, а принять самостоятельное решение. По его словам, если на акцию собирают с использованием административного ресурса, это значит, что рядом обязательно встанет человек с флагами «Единой России», а госканалы преподнесут это как иллюстрацию единения народа и поддержки им властей. «Не дайте себя обмануть. Вас самих и вашу семейную память хотят использовать в корыстных политических целях», — заявил депутат.

  • Согласно опросу, более 30% россиян планируют принять участие в шествии «Бессмертного полка». В прошлом году акция собрала 10,4 млн человек.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 