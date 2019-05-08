Общественник из Петербурга: чиновники используют «Бессмертный полк» в саморекламных целях!

Муниципальный депутат округа «Морские ворота», представитель независимого профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен считает, что чиновники пытаются использовать акцию «Бессмертный полк» в корыстных, политических целях. Он записал видео, в котором призвал учителей и школьников Петербурга не участвовать в шествии по указанию сверху.

По мнению депутата, за несколько лет акция стала заметным культурным явлением, и ее стало подминать под себя государство. Под нее «подтащили» знамена политических партий, рекламу коммерческих и государственных структур. «На акции стали пиариться чиновники с единственной целью — приватизировать победу 1945 года», — заявил он.

Кен отметил, что в Петербурге Смольный, районные и местные администрации стали организовывать шествия под тем же названием, но уже под знаменами «Единой России». «Все это делается ради сюжетов про патриотичность городской власти. „Бессмертный полк“ усиленно превращают в пиар-полк чиновников», — убежден депутат.

Даниил Кен подчеркнул, что в сооответствии с уставом движения «Бессмертный полк» не может быть имиджевой площадкой. Это не политическая, не коммерческая и не государственная инициатива. В ходе акции нельзя использовать корпоративную или политическую символику.

Действия властей противоречат изначальным ценностям движения «Бессмертный полк», смысл которого в личной и семейной памяти о людях военного поколения.

Кен призвал учителей и школьников отказаться от участия в шествии по указанию сверху, а принять самостоятельное решение. По его словам, если на акцию собирают с использованием административного ресурса, это значит, что рядом обязательно встанет человек с флагами «Единой России», а госканалы преподнесут это как иллюстрацию единения народа и поддержки им властей. «Не дайте себя обмануть. Вас самих и вашу семейную память хотят использовать в корыстных политических целях», — заявил депутат.

Согласно опросу, более 30% россиян планируют принять участие в шествии «Бессмертного полка». В прошлом году акция собрала 10,4 млн человек.

По инф. rosbalt.ru

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