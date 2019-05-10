«Бессмертный полк» собрал более 10 млн человек в России

Более 10 миллионов человек в России поучаствовали в шествии «Бессмертного полка». Всего в рамках акции 9 мая по всей стране прошли 3,7 тыс. мероприятий. Родственники фронтовиков прошли в День Победы парадом, неся фотографии своих предков, участвовавших в войне.

При этом на акции «Бессмертный полк» в Севастополе развернули самую большую георгиевскую ленту. Ее длина составила 300 метров, ширина — 7 метров, а вес превысил 100 килограммов. Ленту пронесли по улицам более 1500 человек.

В столице во время парада по Красной площади промаршировали 35 пеших расчетов — всего более 13 тыс. военнослужащих, затем проехали более 130 единиц сухопутной техники. Однако из-за непогоды боевая авиация так и не появилась над столицей и вернулась на аэродромы.

После парада в Кремле состоялся традиционный прием, на который пригласили ветеранов. Как передает РИА Новости, гостей угощали рыбными деликатесами — салатом из камчатского краба, цукини на гриле с креветкам, сахалинским гребешком с брокколи и лососем с картофельным суфле. Вина подавали российского производства из усадьбы Дивноморское.

Артисты, в том числе хор ансамбля имени Александрова, исполнили перед гостями и членами правительства РФ фронтовые песни.

По инф. rosbalt.ru

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