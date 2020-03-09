«Чудо» в Италии: открываешь кран на кухне — а там вино

Жители небольшого итальянского городка Кастельветро-ди-Модена в регионе Эмилия-Романья стали свидетелями "чуда". Из их водопроводных кранов вместо воды неожиданно, полилось красное игристое вино Lambrusco.

Как выяснилось, из-за технического сбоя на винодельне Settecani вино из одной из цистерн попало в водопровод, а оттуда, соответственно, в дома местных жителей.

Нет-нет, но такие вот "чудеса" случаются, и вот история из Индии в подтверждение:

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Неполадку довольно быстро устранили, но предприимчивые итальянцы, успели набрать для личного пользования достаточно много вина по цене простой водопроводной воды.

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