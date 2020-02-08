Бывает же: в индийском городе из кухонных кранов потек алкоголь

Жители дома в индийском штате Керала заметили, что из кранов течет алкоголь вместо воды. (И грустно, и смешно. С одной стороны, коммунальщикам придется попотеть, устраняя эту проблему, а с другой стороны, когда еще такое случится. - прим. МГ.)

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Как сообщает BBC, коричневая жидкость с резким неприятным запахом оказалась смесью пива, бренди и рома.

Рядом с домом захоронили около 6 тыс. литров конфискованного алкоголя. По решению суда его вылили в яму, но алкоголь просочился в землю и попал в колодец, из которого в дом поступает вода.

На очистку колодца уйдет около месяца, а пока жильцам подвозят воду.

Еще о курьезных ситуациях и происшествиях:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ