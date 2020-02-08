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Бывает же: в индийском городе из кухонных кранов потек алкоголь

По инф. rosbalt.ru   
08 Февраля 2020 г.
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Жители дома в индийском штате Керала заметили, что из кранов течет алкоголь вместо воды (И грустно, и смешно. С одной стороны, коммунальщикам придется попотеть, устраняя эту проблему, а с другой стороны, когда еще такое случится. - прим. МГ.)

У жителей Индии из кранов потек алкоголь вместо воды

Как сообщает BBC, коричневая жидкость с резким неприятным запахом оказалась смесью пива, бренди и рома.

Рядом с домом захоронили около 6 тыс. литров конфискованного алкоголя. По решению суда его вылили в яму, но алкоголь просочился в землю и попал в колодец, из которого в дом поступает вода.

На очистку колодца уйдет около месяца, а пока жильцам подвозят воду.

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По инф. rosbalt.ru

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