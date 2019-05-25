Чудо: мальчишка упал с 23 этажа — и выжил!

Шестилетний мальчик остался жив после падения в вентиляционную шахту с 23-го этажа. ЧП произошло в китайском городе Ханчжоу, пишет Daily Mail.

Ребенок случайно наступил на деревянную доску, которую рабочие временно положили вместо бетонной плиты во время ремонта. Мальчик провалился в вентиляционную шахту.

По данным СМИ, ребенка спасло то, что он упал на кондиционер, что смягчило удар. На место выехали спасатели. Используя альпинистское снаряжение, они за шесть минут помогли мальчику подняться наверх. Ребенка отвезли в больницу. Он получил ушибы на спине и руке.

...Увы, далеко не все подобные истории заканчиваются благополучно. Вот недавно во Всеволожске ребенок свалился из окна второго этажа, облокотившись о москитную сетку. Он получил перелом костей черепа и ушибы мозга и легких. Состояние маленького пациента оценивается как крайне тяжелое.

По инф. rosbalt.ru

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