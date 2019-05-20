А ваши внуки — в безопасности? "Оконный детопад" продолжается!..

Во Всеволожске в пятницу ребенок свалился из окна второго этажа, облокотившись о москитную сетку.

Инцидент произошел на Советской улице. По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «с травмами головы, в тяжелом состоянии госпитализирована девочка 2014 года рождения».

В Петербурге вчера малыш также упал со второго этажа. Как уточняет АН «Оперативное прикрытие», речь идет о мальчике двух лет, проживающем в квартире на улице Металлистов. Он получил перелом костей черепа и ушибы мозга и легких. Состояние маленького пациента оценивается как крайне тяжелое. Еще грустные новости из этого же ряда:

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По инф. rosbalt.ru

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