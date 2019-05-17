Рецепт счастья сводится к "жить в своё удовольствие"

"В разных цивилизациях на протяжении веков люди искали ключ к счастью. Философы, священнослужители, правители, мистики и авторы книг по самопомощи трудились над поиском ответов и не приходили к единому мнению. Согласно последним данным, ответ может заключаться в том, чтобы оставаться в добром здравии, стильно стареть, питаться в ресторанах, проводить в хороших отелях столько ночей, сколько позволяет ваш кошелек - и состоять в браке", - пишет The Times, ссылаясь на исследование, опубликованное вчера Национальным статистическим управлением Великобритании.
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Выяснилось, что крепкое здоровье по-прежнему сильнее всего ассоциируется с благополучием, но значимость семейного положения повысилась, говорится в статье."Так, в 2011-12 годах важность того, работает ли человек или нет, была выше вопроса о семейном положении. Исследователи, изучившие данные за 2017-18 годы, обнаружили, что семейное положение опередило экономическую активность как самый важный фактор после хорошего здоровья. По мнению статистиков, тот факт, что наличие работы больше не столь сильно ассоциируется со счастьем, можно объяснить низким уровнем безработицы, - передает The Times. - Тем не менее, отдельное исследование недавно обнаружило снижение числа разводов, что заставляет предположить, что, в целом, те, кто остался в браке, довольны".
"Результаты Национального статистического управления основаны на регулярных опросах, в ходе которых люди оценивали свои чувства (от 0 до 10) по четырем шкалам счастья. В самых последних опросах люди, состоящие в браке или в гражданском партнерстве, оценивали свою удовлетворенность жизнью в среднем на 7,90. Разведенные набрали 7,49, одинокие 7,48, люди, находящиеся в разлуке - 7,21, а вдовы и вдовцы - 7,12", - отмечается в публикации.
"(...) Наивысший уровень удовлетворенности жизнью был зафиксирован у людей, которые тратили большую часть своих денег на отели и рестораны, что заставляет предположить, что приятные впечатления и особые случаи делают нас счастливее. Траты на предметы домашнего обихода занимали следующее место, наиболее тесно связанное с повышенным благополучием, и за ними следовали расходы на развлекательные мероприятия", - сообщает издание.
"Однако чем больше люди тратили на косметику, средства по уходу за волосами и парикмахеров, тем мрачнее они были", - подчеркивается в публикации.
Также The Times сообщает, что большую удовлетворенность жизнью демонстрировали собственники жилья либо выплачивающие ипотечный кредит - по сравнению с арендаторами частного или социального жилья. Возраст также тесно связан с благополучием, поскольку молодые люди говорили, что они очень довольны жизнью, среди людей среднего возраста наблюдалось падение, и затем более высокие уровни в более старшем возрасте.
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