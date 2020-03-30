Чиновницу из Воронежа уволили из-за скандала с детскими путевками

Директор управления соцзащиты по Воробьевскому району Анна Мирошниченко лишилась работы в связи с нарушениями при отправке льготников в санаторий. Часть путевок выдали не больным ребятам, а детям сотрудников управления. (Что тут можно сказать? Поделом! И хорошо, что вся эта история вскрылась. - прим. МГ.)

Напомним, прокуратура выяснила, что четыре из девяти мест в санаторий Ялты, зарезервированных для воробьевцев в 2019 году, без очереди досталось семьям служащих управления соцзащиты. Оформлено это было так, будто льготники, которым курортное лечение требовалось по медицинским показаниям, отказались от поездки. На деле им, похоже, ничего не предлагали.

Семья одного из работников учреждения была необоснованно признана малоимущей — поэтому получила не только путевку для ребенка в Ялту, но и ежемесячное пособие. Этот факт теперь изучают в полиции.

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— Возмутительная история случилась у нас в Воробьевском районе. Вчера лично погрузился в нее, разобрался. Сотрудники местного управления соцзащиты подумали, что могут отправить своих детей на отдых по льготным путевкам вне очереди. В то время как действительно нуждающиеся в этом ребята ждут такие путевки годами. Я не позволю никому, тем более в непростой период, наживаться на чужих проблемах, — заявил воронежский губернатор Александр Гусев.

По его словам, директор управления соцзащиты Воробьевского района уже уволена, а в муниципалитет выехала с проверкой комиссия из облправительства.

— Если вина остальных причастных вскроется, они тоже будут уволены. Также свою проверку начал и Следственный комитет, — добавил глава региона.

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