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Дети чиновников отдыхают по путевкам для малоимущих. Возмутительно? Да не то слово!
По инф. rosbalt.ru   
23 Марта 2020 г.
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Дети воронежских чиновников отдыхали по путевкам, предназначенным инвалидам и малоимущим. Теперь в этом деле разбираются сотрудники прокуратуры. (Узнав о таком, так и хочется всплеснуть руками и выругаться. В самом деле, чиновники в погоне за выгодой порой уж очень сильно перегибают палку. И пусть взятки они не берут, но возможности что-то отхватить не упускают, пусть речь идет о детских путевках.- прим. МГ.)

Дети чиновников отдыхают по путевкам для малоимущих. Возмутительно? Да не то слово!

Как сообщается на сайте регионального надзорного ведомства, под подозрением оказались чиновники Воробьевского района Воронежской области. Так, из девяти путевок в санаторий Ялты, выделенных в 2019 году на Воробьевский район, четыре путевки вне очереди были предоставлены детям работников управления социальной защиты. При этом нуждающиеся якобы сами написали отказы от путевок.

Следователи, однако, установили, что пострадавшие даже не подозревали о наличии путевок. Кроме того, по документам семья одного из работников управления соцзащиты была нелегально признана малоимущей и получала ежемесячное пособие.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

По инф. rosbalt.ru

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