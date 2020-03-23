Дети чиновников отдыхают по путевкам для малоимущих. Возмутительно? Да не то слово!

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Дети воронежских чиновников отдыхали по путевкам, предназначенным инвалидам и малоимущим. Теперь в этом деле разбираются сотрудники прокуратуры. (Узнав о таком, так и хочется всплеснуть руками и выругаться. В самом деле, чиновники в погоне за выгодой порой уж очень сильно перегибают палку. И пусть взятки они не берут, но возможности что-то отхватить не упускают, пусть речь идет о детских путевках.- прим. МГ.)
Как сообщается на сайте регионального надзорного ведомства, под подозрением оказались чиновники Воробьевского района Воронежской области. Так, из девяти путевок в санаторий Ялты, выделенных в 2019 году на Воробьевский район, четыре путевки вне очереди были предоставлены детям работников управления социальной защиты. При этом нуждающиеся якобы сами написали отказы от путевок.
Следователи, однако, установили, что пострадавшие даже не подозревали о наличии путевок. Кроме того, по документам семья одного из работников управления соцзащиты была нелегально признана малоимущей и получала ежемесячное пособие.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».
В городах и поселениях, которые находятся рядом с Байкалом, предлагают ввести запрет на продажу моющих средства, в которых содержится пять или больше процентов фосфатов. Это нужно, чтобы фосфор не попадал в озеро вместе со сточными водами и не позволял размножатся водорослям, которые превращают кристально чистое прибрежье в болото, убеждены депутаты Госдумы Николай Валуев и Николай Будуев, которые разработали соответствующий законопроект и планируют внести его в палату в апреле. Научным консультантом стал директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов.
Для машин класса «премиум» и «престиж» созданы отличные шины. Один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин итальянская компания Pirelli не так давно представила новинку в сегменте зимних шин шипованных. Она адресована авто классов «премиум» и «престиж».
Ленинский суд Воронежа по ходатайству следствия отправил под домашний арест бывшего вице-мэра города Алексея Антиликаторова. Его подозревают в получении крупной взятки, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Дети воронежских чиновников отдыхали по путевкам, предназначенным инвалидам и малоимущим. Теперь в этом деле разбираются сотрудники прокуратуры. (Узнав о таком, так и хочется всплеснуть руками и выругаться. В самом деле, чиновники в погоне за выгодой порой уж очень сильно перегибают палку. И пусть взятки они не берут, но возможности что-то отхватить не упускают, пусть речь идет о детских путевках.- прим. МГ.)
Серия сильнейших за последние 140 лет землетрясений произошла 22 марта в хорватском Загребе. Первые толчки жители Загреба ощутили в 6:24 утра и начали быстро покидать свои дома. Обошлось без жертв, но есть пострадавшие, в том числе, 15-летняя девочка, которая находится в реанимации, сообщает ТАСС.
На фоне пандемии коронавируса Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами. Мера начнет действовать с 23 марта, сообщили в Росавиации. Есть у нас и у другие новости на эту тему. Так, во Франции за нарушение карантина оштрафовали уже десятки тысяч человек, а в Чехии и Черногории появились первые умершие от инфекции. На фоне этого замминистра здравоохранения Чехии Роман Примула предположил, что границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет.
С воскресенья 22 марта во всех храмах и церквях РПЦ будут читать специальные молитвы против коронавируса. Текст молитв утвердил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, информация об этом появилась на сайте Московского патриархата.
Взгляд со стороны на происходящее в России (можно отмахнуться, как от вражеской пропаганды!): "В России тоже растет число жертв коронавируса. Президент Путин преуменьшает его опасность. Он не хочет ставить под угрозу свой ловкий конституционный ход. В борьбе между автократом и вирусом, вероятно, придется уступить вирусу", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.
В Белогородской области во всех храмах ежедневно пять раз в день не более трех минут будет звучать колокольный звон. Такие «меры духовной защиты» от коронавируса приняло духовенство, следует из сообщения на сайте белгородской митрополии.
Московский оперативный штаб, отслеживающий ситуацию с распространением нового коронавируса, информирует о том, что городские лаборатории в сутки будут делать 10 тыс. тестов на эту инфекцию — примерно вдвое больше, чем ранее.
Уголовная ответственность грозит главному инфекционисту Ставропольского края Ирине Санниковой, которая в марте побывала в Испании, но скрыла этот факт и вышла на работу. Спустя неделю после возвращения у женщины нашли коронавирус: она почувствовала себя плохо и была госпитализирована (напомним, всем прибывающим из охваченной эпидемией Европы предписан режим самоизоляции... А тут речь идет даже не о дурочке-туристочке, а о профессионале именно в области эпидемий! Уму непостижимо... - прим. МГ).
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.